LGS sınav yerleri 2022 açıklandı mı? 2020 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınacak?

1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı LGS sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 5 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için öğrenciler son hazırlıklarını yaparken, bir yandan da sınav yerlerinin açıklanacağı günü bekliyor. Peki 2022 LGS sına yerleri açıklandı mı? 2022 LGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

2022 LGS sınav yerleri açıklandı mı?

MEB'in yayınlamış olduğu merkezi sınav kılavuzuna göre, 5 Haziran 2022 tarihinde yapılacak. Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleşecek. Sınavın ilk oturumu 09.30'da; ikinci oturumu 11.30'da başlayacak. LGS sınavı için giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce ilan edilecek. Buna göre 2022 LGS sınav yerleri 27 Mayıs’ta açıklanacak. LGS sınav giriş belgeleri E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sorgulanabilecek

LGS sınav giriş belgesi nereden alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı merkezi sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre,

– Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

– Fotoğraflı sınav giriş belgesi 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

– Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2022 sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.