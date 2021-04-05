LGS sınav yeri nasıl değiştirilir? LGS sınav yeri değişikliği ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 6 Haziran’da yapılacan olan 2021 LGS sınavının başvuru kılavuzunu açıkladı. Merkezî Sınav yani LGS başvurusu Bakanlık tarafından yapılan resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 05-14 Nisan 2021 tarihleri arasında Merkezî Sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebileceklerdir.

LGS sınav yeri değiştirme ne zamana kadar yapılacak?

LGS sınav yeri değişikliği nasıl yapılır, LGS sınav yeri değişikliği ne zaman yapılır? Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 31 Mayıs 2021 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

LGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

2021 LGS başvuru kılavuzu için tıkayın