  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim LGS sınav yeri nasıl değiştirilir? LGS sınav yeri değişikliği ne zaman yapılacak?
Eğitim

LGS sınav yeri nasıl değiştirilir? LGS sınav yeri değişikliği ne zaman yapılacak?

LGS sınav yeri değiştirme 2021 LGS başvurularının başlamasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. 8’inci sınıfında okuyan ortaokul son sınıf öğrencilerinin gireceği ve 6 Haziran’da yapılacak olan LGS sınavı için kayıtları öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak yapılacak. Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi nedenlerden dolayı başka illerde bulunan öğrenciler sınava gireceği yerin seçimi için başvurusunu ne zaman yapacağı merak ediliyor. Peki LGS sınav yeri değiştirme ne zamana kadar yapılacak? LGS sınav yeri değiştirme nereden yapılır? İşte LGS sınav yeri değişikliği haberi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 11:04:00 - 2021-04-05 11:04:54
LGS sınav yeri nasıl değiştirilir? LGS sınav yeri değişikliği ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 6 Haziran’da yapılacan olan 2021 LGS sınavının başvuru kılavuzunu açıkladı. Merkezî Sınav yani LGS başvurusu Bakanlık tarafından yapılan resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 05-14 Nisan 2021 tarihleri arasında Merkezî Sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebileceklerdir.

LGS sınav yeri değiştirme ne zamana kadar yapılacak?

LGS sınav yeri değişikliği nasıl yapılır,  LGS sınav yeri değişikliği ne zaman yapılır? Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 31 Mayıs 2021 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

LGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

2021 LGS başvuru kılavuzu için tıkayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yalçın'dan sözde bildiriye tepki: Amerikan maşası olduklarını gösterdiler
Gündem

Yalçın'dan sözde bildiriye tepki: Amerikan maşası olduklarını gösterdiler

28 Şubat zihniyetli 104 emekli amiralin sözde bildirisine tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, emekli amirallerin A..
104 amiral eskisinin darbe bildirisinin ardından AK Parti'den flaş adım!
Siyaset

104 amiral eskisinin darbe bildirisinin ardından AK Parti'den flaş adım!

AK Parti MYK yarın saat 18.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 'bildiri' gündemiyle toplanacak.

O askerler 104 amiralin bildirisine sert tepki gösterdi: Rütbeleri sökülerek derhal hesap sorulsun
Gündem

O askerler 104 amiralin bildirisine sert tepki gösterdi: Rütbeleri sökülerek derhal hesap sorulsun

“Darbe” imalı bildiri yayınlayan 104 amiralin hadlerini aştıklarına dikkat çeken ASSAM üyesi askerler, “103 Amiralin haddi aşan bildirisi ma..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay