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Eğitim LGS sınav stresi ile başa çıkmanın formülleri! LGS'ye gireceklere uzman tavsiyeleri ve tüyolar
Eğitim

LGS sınav stresi ile başa çıkmanın formülleri! LGS'ye gireceklere uzman tavsiyeleri ve tüyolar

LGS'ye son 2 gün kala ne yapılmalı? LGS’ye son 2 gün kala uzmanlar, adaylara yapmaları gerekenlerin tüyolarını verdi: “Ders çalışmayı bırakın, yürüyüş yapın, sosyal aktivitelere katılın ve sınavda rahat edeceğiniz kıyafetler giyin.”

Yeniakit Publisher
2022-06-03 08:01:00 - 2022-06-03 08:30:19
LGS sınav stresi ile başa çıkmanın formülleri! LGS'ye gireceklere uzman tavsiyeleri ve tüyolar

SEKİZİNCİ sınıf öğrencisi 1 milyon 236 bin öğrencinin otomatik başvurusu yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. “Artık Ders çalışmayı bırakabilirsiniz. Moralinizi bozabilecek ve sizi sinirlendirecek ortam ve kişilerden uzak durup, aile bireyleri ve sevdiğiniz arkadaşlarınızla vakit geçirin. Sınavla ilgili olumsuz cümleler kurmaktan kaçının” diyen Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

EVRAKLARINIZI HAZIRLAYIN

Son iki günü bir parkta yürüyüş yaparak geçirebilirsiniz. Akşam yemeğinde salata ve sebze yiyerek beslenin. Ne çok geç ne de çok erken yatın.

Yatmadan önce duş alın, bir bardak ılık süt için. Sınav evraklarınızın eksiksiz olduğundan emin olun.

RAHAT GİYİNİN

Rahat kıyafetler giyin. Uyanma saatinizi kahvaltı, hazırlanma ve ulaşıma geniş bir zaman ayıracak şekilde belirleyin. Peynir, zeytin, yumurta, domates ve yeşilliklerden oluşan bir kahvaltı yapın. Sınava sizi daha sakin olan ebeveyninizin götürmesini isteyin. En geç 08.45’te sınav salonunda olun.

NELER YASAK

Öğrencilerin sınav salonlarına çanta, cep telefonu, saat, bilgisayar, tablet kamera ve benzeri iletişim araçları, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, hesap makinesi, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyaları getirmesi yasak.

EBEVEYNLER İÇİN DE SINAV

Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk da ebeveynlere şu önerilerde bulundu:

Stres ve kaygıya karşı çocuğa yapması gerekenleri anlatın. Huzurlu, pozitif ve tartışmadan uzak bir ev ortamı oluşturun. Merkezi sınavlar ebeveynler için de önemli sınavlardır.

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