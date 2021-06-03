Geçen yıl olduğu gibi bu sene de LGS, koronavirüs önlemleri altında gerçekleşecek. Öğrenciler 6 Haziran Pazar günü, 90 soruluk sınavda ter dökecek. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021 LGS sonuçları 2021 ne zaman açıklanır?

LGS’ye girecek olanlar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve tercih sürecini şimdiden araştırmaya başladı. LGS 2021 sonuçları 30 Haziran 2021’de açıklanacak. Konu hakkında CNN Türk canlı yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “LGS'ye katılmak zorunlu değil, isteyen katılabilir. Doğrudan pozitif öğrenciler özel bir yerde sınava girecek, temaslılar ise grup halinde kontrollü bir şekilde bir araya getirilecek. LGS sonuçları ise 30 Haziran'da açıklanacak” ifadelerini kullandı.