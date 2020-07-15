LGS sonuçları öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra öğrencileri tercih süreci bekleyecek. LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler tercih listelerini oluşturacaklar.

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrencilerin heyecanla beklediği Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde açıklanacak.

LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS tercihlerin sonuçlar açıklandıktan sonra yapılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS ile ilgili bir açıklam gerçekleştirdi.

Bakan Selçuk'un açıklaması;"Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek"