LGS sınav sonuçları 2022: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç MEB!

81 il ve 922 ilçede yaklaşık 700 bin öğretmenin görev yaptığı ve 1 milyon 236 bin öğrencinin girdiği LGS sınavı 5 Haziran’da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 LGS sınavının bitmesindin ardından MEB e okul üzerinden LGS sınavı soru ve cevaplarını açıkladı. LGS sorularının açıklanmasından sonra sınava katılan öğrenciler de 2022 LGS puan hesaplaması yaparak hangi puanla hangi liseye gireceklerini ya da tercih edeceklerini araştırmanın peşine düştü. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de LGS sınavında iptal edilen soru olmadığını dile getirerek, “Öğrencilerimizin yüzde 92'si herhangi bir sınava girmeye ihtiyaç duymadan çok rahat bir şekilde tercih ettikleri lise türlerine yerleşebiliyorlar. 30 Haziran'da yerleştirme kılavuzunu da açıklayacağız." diye konuştu.

2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB 2022 LGS sınav sonuçlarını, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın

Lise 2022 kontenjanları açıklandı mı?

LGS lise kontenjanları belli odu mu? Özer, "Kontenjanlar belli oldu ama çalışmalar devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu oranlar genelde yüzde 12-13 bandında devam ediyor. Yine aynı şekilde olacak. İlaveler, çıkartılanlar olabilir. Geçen seneki oranla hemen hemen aynı olacak. Belki biraz artmış olabilir. Öğrencilerimiz rahat bir şekilde istedikleri okullara girebilecekler. Onunla ilgili bir sıkıntı yaşanmayacak." ifadesini kullandı.