LGS sınav saati: LGS sabah oturumu saat kaçta? MEB 2022 LGS sözel, sayısal oturum saati...

2022 LGS’nin ne zaman yapılacağı sınava girecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bu yıl LGS sınavı 5 Haziran’da yapılacak. LGS sınavına katılacak 1 milyon 236 bin öğrenci, LGS sınav saatini araştırıyor. Peki LGS sınavı için okullara girişler saat kaçta başlayacak? LGS sınavı sınava en son saat kaçta alınacak?

LGS sabah oturumu (İlk oturum) saat kaçta başlayacak?

Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum, saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

LGS sayısal oturum saat kaçta?

Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek. Bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB 2022 LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.