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Eğitim LGS sınav merkezleri ne zaman açıklanacak?
Eğitim

LGS sınav merkezleri ne zaman açıklanacak?

8. sınıf öğrencilerinin gireceği LGS sınavı için Nisan ayı soru kitapçığı yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan LGS örnek soru kitapçığının yayımlanması üzerine öğrenci ve velileri, sınav merkezlerinin açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, LGS sınav merkezleri ne zaman açıklanacak? LGS sınav merkezleri ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-10 15:37:00 -
LGS sınav merkezleri ne zaman açıklanacak?

8'inci sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanacak olan sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Söz konusu sınava girecek öğrenciler için hazırlanan Nisan ayı soru kitapçığı MEB tarafından yayımlandı.

LGS sınavı için hazırlanan örnek sorular sayısal ve sözel bölümler için ayrı ayrı hazırlandı.

2021-2021 eğitim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan LGS örnek soru kitapçığı 2 Aralık 2020, 6 Ocak 2021, 4 Şubat 2021, 8 Mart 2021 tarihlerinde yayımlanmıştı. Son olarak Nisan ayı örnek soru kitapçığı da MEB tarafından yayımlandı. 

LGS sınavı ne zaman? LGS sınavı ne zaman açıklanacak?

Söz konusu sınav, 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.

LGS sınav merkezleri ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sınavı için sınav merkezleri 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak.

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