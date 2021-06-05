Liseere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak merkezi sınav için geri sayım sürüyor. Yüz binlerce öğrenci son çalışmalarını yaparken bir yandan da sınava yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. LGS'ye girecek olan öğrenciler için sabah oturumu saat kaçta başlayacak? İşte LGS 2021 oturum saatleri...

LGS sabah oturumu saat kaçta başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunması gerekiyor.

LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturum sabah 09:30'da başlayacak. İkinci oturum ise saat 11:30'da başlayacak. İlk oturumda adaylara 50 soruluk bir teste tabi tutulacak ve sınav 75 dakika sürecek. İlk oturumun sona ermesinin ardından ikinci oturum ise 11:30'da başlayacak. 11:30'da başlayacak olan ikinci oturumda adaylara 40 soru yöneltilecek sayısal alandan oluşan bu bölümde adaylara 80 dakika süre verilecek.