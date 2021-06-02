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Eğitim LGS saat kaçta başlayacak? LGS ikinci oturum saat kaçta ne zaman?
Eğitim

LGS saat kaçta başlayacak? LGS ikinci oturum saat kaçta ne zaman?

LGS ne zaman saat kaçta başlayacak? 8.sınıf öğrencileri için geri sayım başladı. LGS’ye hazırlanan öğrenciler haziran ayıyla birlikte sınavın hangi gün saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, LGS saat kaçta başlayacak? LGS iki oturum arasında mola var mı? LGS birinci oturum ne zaman? LGS oturumları aynı gün mü?

Yeniakit Publisher
2021-06-02 13:14:00 -
LGS saat kaçta başlayacak? LGS ikinci oturum saat kaçta ne zaman?

LGS’nin ne zaman saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Hayallerindeki liseye yerleşmek isteyen öğrencilerin önünde 155 dakikalık maraton bulunuyor. Peki, LGS ne zaman?

LGS saat kaçta başlayacak? LGS ikinci oturum saat kaçta ne zaman?

2021 LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınav aynı gün iki oturum şeklinde uygulanacak. Öğrencilere toplam 90 soru ve 155 dakika süre verilecek. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS birinci oturum 6 Haziran Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 09.30’da başlayacak. İkinci oturum ise aynı gün saat 11.30’da başlayacak.

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Eğitim

LGS'ye girmek zorunlu mu? LGS'yi girmesem ne olur?

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