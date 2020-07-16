Koronavirüs salgını sebebiyle bu sene LGS 7 Haziran yerine 20 Haziran’da yapıldı. LGS’nin hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınladı. Öğrenciler tahmini puanlarını hesaplasa da gözler sonuçların açılacağı tarihe çevrildi. 2020 LGS kılavuzunda sonuçların 16 Temmuz7da açıklanacağı ifade edilmişti. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sonuçlarla birlikte tercih işlemlerinin de 16 Temmuz’da başlayacağını açıkladı. Pek çok öğrenci tercih yapabilmek için kaç puana ihtiyaç duyduklarını araştırıyor. İşte, detaylar.

LGS puanıyla tercih yapmak için kaç puan lazım? | LGS barajı kaç puan 2020

Lise tercihi yapabilmek için baraj puanının kaç olduğuna yönelik LGS kılavuzunda bir bilgi bulunmuyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı 2005 yılında, LGS’d baraj uygulamasının yapılacağını duyurmuştu. LGS’yi kazanmak için 100-500 aralığına çekilen OKS-TM ve OKS-MF puan türlerinin en az birinden 160 puan almış olmak gerekiyordu.

LGS sonuçlarına itiraz edilebilir mi? | 2020 LGS sonuçlarına itiraz etme işlemi

a.Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.