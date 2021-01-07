LGS örnek soruları | LGS örnek soru çöz

LGS örnek soru kitapçığı | Milli Eğitim Bakanlığı 2018’den bu yana LGS’ye hazırlanana adaylar için örnek soru kitapçığı yayınlıyor. Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi sınava hazırlanırken söz konuşu örnek sorulara nereden nasıl ulaşacağını araştırıyor. Peki, ocak ayı örnek soruları yayınladı mı?

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2021 yılında LGS 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınava hazırlanana öğrenciler ise hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ocak ayı örnek sorularını Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinden yayınladı.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesine giriş yaptığınızda üst kısımda ‘Örnek Sorular’ seçeneğine tıklayarak yayınlanan soru ve cevaplara ulaşabilirsiniz.

LGS SÖZEL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SAYISAL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.