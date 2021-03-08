LGS 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Milyonlarca 8. Sınıf öğrencisi sınava hazırlanırken örnek soruların nereden nasıl çözebileceklerini araştırıyor. MEB, öğrenciler için her ay örnek sorular yayımlıyor. Peki, LGS örnek sorular nereden indirilir?

LGS örnek soruları 2021 MEB

LGS örnek sorularla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, Twitter hesabından “LGS’ye hazırlanan öğrencilerimizin çalışmalarını kolaylaştırıp daha rahat bir hazırlık süreci geçirmeleri için onları örnek sorularla desteklemeye devam ediyoruz. Mart ayı örnek sorularına meb.ai/UUYi5N’den ulaşabilirsiniz gençler. İyi çalışmalar hepinize” paylaşımında bulundu.

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