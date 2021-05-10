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Eğitim LGS ne zaman yapılacak?
Eğitim

LGS ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda sınavlar için erteleme kararı alırken, LGS sınavının tarihi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS sınavı, lise girişine hazırlanan öğrenciler tarafından takip ediliyor. Peki, bu yıl LGS ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 20:07:00 -
LGS ne zaman yapılacak?

LGS ertelendi mi sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı kapsamında araştırılıyor. MEB tarafından yapılan açıklama kapsamında LGS ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayan pek çok kişi, internet üzerinden sınavla ilgili detayları araştırıyor.

LGS ne zaman yapılacak?

Bakan Selçuk, TRT Haber canlı yayınında, Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm eğitim öğretim kurumlarında yarın saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021'e kadar sürecek uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu ve eğitim gündemindeki soruları yanıtladı.

Selçuk, LGS takviminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak." dedi.

Bakan Selçuk'un yaptığı diğer açıklamalar şöyle;

"45 dakika bir ara var. O ara için de gerekli tedbirler alındı. Çocuklarımızın dışarı çıkması, içeri girmesi halinde maske ihtiyacı tekrar doğabilir.

Gözetmenler cerrahi eldiven giymek zorunda.

Soru kitapçıklarını öğrencilerimize vermeyeceğiz. Karmaşayı istemiyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü okullardan alabilirler.

Geçen yıl 3870 okulda sınav yapmıştık. Bu yıl 18 bin okula çıkardık. 5 kat artış var.

Öğrenciler sınav başladığında maskeyi çıkarabilirler."

"Biz kontenjanı bu yıl %50 civarında artırdık. Normalde arttırmamamız lazım. Hem öğrenci sayısında kısmi artış vardı hem de veli ve öğrencileri rahatlatmak için bu okulların kapasitelerini büyüttük. Bir rahatlama oldu şimdi. Soru zor da olsa kolay da olsa, bu kontenjana girecek öğrenci sayısı belli. Bizim zor-kolay sorumuz olmaz. Biz neden örnek sorular yayınlıyoruz? Uluslararası standarta sahip soru diyoruz. Sınavda görüp şaşırmasın diye binlerce soru yayınlıyoruz. Hafta sonu da EBA TV'den yardımcı oluyoruz. Böyle bir hizmet gerçekten yoktu."

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