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Eğitim LGS ne zaman olacak 2021 LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS ertelenecek mi?
Eğitim

LGS ne zaman olacak 2021 LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS ertelenecek mi?

LGS ne zaman yapılacak son dakika haberleri. 2021 LGS sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerinin beklediği haber Milli Eğitim Bakanlığından geldi. Yeni kontrollü normalleşme adımları kapsamında iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek risk gruplarına ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri illerin renklerine göre belirlenecek. MEB yüz yüze eğitim, yüz yüze sınavlar başta olmak üzere bundan böyle korona tedbirleri illerin risk haritası üzerinden alınacak. Bazı illerde kısıtlamaların kaldırılması, bazı illerde ise halen kısıtlamaların devam etmesi LGS sınavına girecek öğrenci ve velileri LGS sınavı ne zaman yapılacak, LGS sınavı ertelencek mi? sorusunu sormasına neden olmakta. Peki LGS ne zaman olacak 2021 LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS ertelenecek mi? LGS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte 2021 LGS başvuru tarihi ne zaman...

Yeniakit Publisher
2021-03-07 13:05:00 -
LGS ne zaman olacak 2021 LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS ertelenecek mi?

LGS 2021 ne zaman? Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek risk gruplarına ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecektir. Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde ilkokullar, ortaokullar ve liseler geçtiğimiz hafta açıldı. Okullarda haftalık olarak 2 gün yüz yüze eğitim verilecek, 3 gün ise EBA TV üzerinden devam ederken, yüksek ve çok yüksek risk grubu illerde ise  8. ve 12. sınıflar da yüz yüze eğitime başladı. Liseye gidecek öğrenciler LGS için hazırlanan öğrenciler MEB tarafından gerçekleştirilecek sınavın tarihini sorgulamaya başladı.

LGS ne zaman yapılacak?

LGS başvuruları için kılavuzun Nisan ayında yayınlanması beklenirken, sınav 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. LGS’nin ertelenmesi şuan için söz konusu değil.

LGS başvurusu ne zaman? LGS başvurusu nasıl yapılacak?

LGS 2021 başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yılda başvurular elektronik olarak yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şu şekilde açıklamada bulunmuştu. Bakan Ziya Selçuk “LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız.Her şey planlanıyor ve yapılıyor.” demişti.

LGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

LGS başvuruları için kılavuzun Nisan ayında yayınlanması bekleniyor.

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