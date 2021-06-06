Öğrencilerin başarı durumuna göre çeşitli liseler bulunmaktadır. Bu liseler girmek için LGS sınavına girmek gerekir. Bir yıldır LGS sınavına hazırlanan öğrenciler, hedefledikleri liselere girebilmek için sınav sonucunun açıklamasını bekliyorlar. Peki, LGS sınavı ne zaman açıklanacak? LGS sınavının cevapları ne zaman yayınlanacak?

LGS ne zaman açıklanacak?

Başarılı bir meslek seçimi yapmak isteyenler, öncelikle hayalini gerçekleştirmek için uygun bir liseye gitmesi gerekiyor. Liseye gitmek için ise MEB tarafından yapılan LGS sınavına girmek gerekiyor. LGS sınavını bu yıl 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşti. Yapılan sınav ardından öğrenciler sınav sonucunun ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. LGS sınavının sınav sonucu 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor.