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Eğitim LGS ne zaman açıklanacak?
Eğitim

LGS ne zaman açıklanacak?

Ortaokul 8. Sınıf öğrencileri bugün LGS sınava girerek lise 1 yani 9. Sınıfa geçmeye hak kazanacak. LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Birinci oturum 09.30 başlayacak ve sınav toplam 155 dakika sürecek. LGS sınavına giren öğrenciler, sınav sonucunun ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, 2021 LGS sınavı ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-06 13:10:00 -
LGS ne zaman açıklanacak?

Öğrencilerin başarı durumuna göre çeşitli liseler bulunmaktadır. Bu liseler girmek için LGS sınavına girmek gerekir. Bir yıldır LGS sınavına hazırlanan öğrenciler, hedefledikleri liselere girebilmek için sınav sonucunun açıklamasını bekliyorlar. Peki, LGS sınavı ne zaman açıklanacak? LGS sınavının cevapları ne zaman yayınlanacak?

LGS ne zaman açıklanacak?

Başarılı bir meslek seçimi yapmak isteyenler, öncelikle hayalini gerçekleştirmek için uygun bir liseye gitmesi gerekiyor. Liseye gitmek için ise MEB tarafından yapılan LGS sınavına girmek gerekiyor. LGS sınavını bu yıl 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşti. Yapılan sınav ardından öğrenciler sınav sonucunun ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. LGS sınavının sınav sonucu 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor.

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