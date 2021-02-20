8. sınıf öğrencileri hayallerini süsleyen liselere girebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Milyonlarca öğrenci LGS 2021'in ne zaman olduğunu, başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, LGS ne zaman?

LGS ne zaman 2021 | LGS 2021 başvuruları ne zaman?

2021 LGS’nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2021 LGS 6 Haziran Pazar günü yapılacak. LGS başvuruları 3-14 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir” denildi.

LGS konu dağılımı 2021

Türkçe konuları:

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Parçada Anlam

Söz Sanatları

Metin Türleri

Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri

Anlatım Bozukluğu

Matematik konuları:

Üslü ifadeler

Kara köklü ifadeler

Çarpanlar

Olasılık

Özdeşlikler ve cebirsel ifadeler

Veri Analizi

Eşitliksiz ve Doğrusal Denklem

Geometrik Cisimler

Eşlik ve Benzerlik

Üçgenler

Dönüşüm Geometrisi

İnkılap Tarihi konuları:

Milli Uyanış

Bir Kahraman Doğuyor

Milli Bir Destan

Atatürk Dönemi

Atatürkçülük

Demokratikleşme

Türk Dış Politika

Atatürk’ ün Ölümü

İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası

Fen Bilgisi konusu:

İklim Hareketleri ve Mevsim Oluşumu

Genetik Kod ve DNA

Adaptasyon, Mutasyon ve Modifikasyon

Biyoteknoloji ve Katılım

Basınç

Madde ve Endüstri/Doğası

Canlılar ve Yaşam

Çevre Bilimi Ve Enerji Dönüşümü

Fiziksel Olaylar

Elektrik Enerjisi ve Yükleri

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları:

Kader ve Evrendeki Yasalar

Allah Her şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır

İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu

İnsanın Çabası: Emek ve Rızık

İnsan İradesi ve Kader

Allah’a Güvenmek

Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür

İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)

Hac ve Kurban ibadeti

Zekat

İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar

Muhammed’in (S.A.V) hayatından Örnek Davranışlar

Kur’an’da Akıl ve Bilgi Davranışlar