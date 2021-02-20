LGS ne zaman 2021 | LGS 2021 başvuruları ne zaman?
LGS tarihi açıklandı mı? 8. sınıf öğrencilerinin gireceği LGS'nin ne zaman yapılacağı, başvurularını başlayıp başlamadığı merak ediliyor. 2021 LGS ne zaman? LGS başvuruları |
8. sınıf öğrencileri hayallerini süsleyen liselere girebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Milyonlarca öğrenci LGS 2021'in ne zaman olduğunu, başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, LGS ne zaman?
LGS ne zaman 2021 | LGS 2021 başvuruları ne zaman?
2021 LGS’nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2021 LGS 6 Haziran Pazar günü yapılacak. LGS başvuruları 3-14 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir” denildi.
LGS konu dağılımı 2021
Türkçe konuları:
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Parçada Anlam
Söz Sanatları
Metin Türleri
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
Anlatım Bozukluğu
Matematik konuları:
Üslü ifadeler
Kara köklü ifadeler
Çarpanlar
Olasılık
Özdeşlikler ve cebirsel ifadeler
Veri Analizi
Eşitliksiz ve Doğrusal Denklem
Geometrik Cisimler
Eşlik ve Benzerlik
Üçgenler
Dönüşüm Geometrisi
İnkılap Tarihi konuları:
Milli Uyanış
Bir Kahraman Doğuyor
Milli Bir Destan
Atatürk Dönemi
Atatürkçülük
Demokratikleşme
Türk Dış Politika
Atatürk’ ün Ölümü
İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
Fen Bilgisi konusu:
İklim Hareketleri ve Mevsim Oluşumu
Genetik Kod ve DNA
Adaptasyon, Mutasyon ve Modifikasyon
Biyoteknoloji ve Katılım
Basınç
Madde ve Endüstri/Doğası
Canlılar ve Yaşam
Çevre Bilimi Ve Enerji Dönüşümü
Fiziksel Olaylar
Elektrik Enerjisi ve Yükleri
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları:
Kader ve Evrendeki Yasalar
Allah Her şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
İnsanın Çabası: Emek ve Rızık
İnsan İradesi ve Kader
Allah’a Güvenmek
Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)
Hac ve Kurban ibadeti
Zekat
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar
Muhammed’in (S.A.V) hayatından Örnek Davranışlar
Kur’an’da Akıl ve Bilgi Davranışlar