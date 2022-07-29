LGS nakiller ne zaman sona erecek 2022? Lise 1. ve 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercihleri 4 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında alındı. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte de LGS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için lise nakil süreci başlamış oldu. LGS nakil başvuru ekranı erişime açıldı. MEB'den yapılan açıklama ile 2022 LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" adresinde açıklandı.

Lise nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS nakiller ne zaman sona erecek? LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak.

LGS 1. nakil tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS 2. nakiller ne zaman yapılacak?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

Lise nakiller nasıl yapılacak?

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. LGS NAKİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ