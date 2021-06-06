LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? Lise başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 Lise taban puanları kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde gerçekleştirildi. LGS sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilerin kendi okulunda katıldığı sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Lise yerleştirmeleri ne zaman?

Lise tercihleri ne zaman başlayacak? LGS sınav sonuçlarının açıklamasından sonra MEB, lise tercih maratonunu başlatmış olacak. LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

Lise taban puanları, kontenjanları

2021 MEB LGS başvuru kılavuzunda Merkezî Sınavla Öğrenci Alacak Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programları ve Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumları kontenjanları da açıklandı.

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