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Eğitim LGS kontenjanları 2021 Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, imam hatip liseleri, meslek liseleri kontenjanı
Eğitim

LGS kontenjanları 2021 Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, imam hatip liseleri, meslek liseleri kontenjanı

Milli Eğitim Bakanlığı 6 Haziran 2021'de yapılacak olan LGS sınavı başvuru tarihini açıkladı. Buna göre, 2021 LGS başvuruları 5-14 Nisan 2021 arasında MEB tarafından merkezi olarak yapılacak. 90 sorunun sorulacağı LGS sınavı ne zaman başlayacak? LGS sınavının birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. MEB Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liseleri kontenjanlarını açıkladı. Peki LGS kontenjanları 2021 nedir? İşte 2021 LGS başvuru kılavuzu.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 10:32:00 -
LGS kontenjanları 2021 Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, imam hatip liseleri, meslek liseleri kontenjanı

Mili Eğitim Bakanlığı 2021 LGS başvuru tarihlerini açıkladı. Buna göre 6 Haziran’da yapılacak olan LGS sınavının başvuruları 5-14 Nisan 2021 arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek.  Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek. Öğrencilerin, fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

LGS kontenjanları 2021

Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liseleri kontenjanlarını açıkladı. Açıklanan kılavuzun ekinde merkezi sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

2021 LGS başvuru kılavuzu için tıkayın

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