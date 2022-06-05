  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim LGS kolay mıydı zor muydu? LGS 2022 nasıldı?
Eğitim

LGS kolay mıydı zor muydu? LGS 2022 nasıldı?

2022 LGS 5 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınavın ardından öğrenciler, "LGS kolay mıydı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 13:15:00 -
LGS kolay mıydı zor muydu? LGS 2022 nasıldı?

LGS 2022, 5 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. İlk oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve öğrencilere 75 dakika süre verildi.

LGS'nin ikinci oturumu ise 11.30'da başladı. Sayısal bölümde 40 soru soruldu ve 80 dakika verildi.

Sınavın ardından ise öğrenciler 'LGS nasıldı?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

LGS kolay mıydı zor muydu? LGS 2022 nasıldı?

LGS’nin ardından öğrenciler sosyal medya üzerinden yorumlar yapmaya başladı. Pek çok öğrenci sınavın zorluk seviyesine ilişkin Twitter’dan görüşünü paylaştı.

Sınava dair yorumlar çok çeşitli. Kimi öğrenci sözel bölüm sorularının çok kolay olduğunu belirtirken bir kısım öğrenci ilk oturumun kendilerini epeyce zorladığını belirtti.

Matematik içinse yorumlar benzerdi. Öğrencilerin çoğu sayısal bölüm sorularının zor olduğunu ifade etti. Ancak bir grup öğrenci sayısal sorularının beklediklerinden daha kolay olduğunun yorumunu yaptı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay