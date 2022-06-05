LGS 2022, 5 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. İlk oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve öğrencilere 75 dakika süre verildi.

LGS'nin ikinci oturumu ise 11.30'da başladı. Sayısal bölümde 40 soru soruldu ve 80 dakika verildi.

Sınavın ardından ise öğrenciler 'LGS nasıldı?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

LGS kolay mıydı zor muydu? LGS 2022 nasıldı?

LGS’nin ardından öğrenciler sosyal medya üzerinden yorumlar yapmaya başladı. Pek çok öğrenci sınavın zorluk seviyesine ilişkin Twitter’dan görüşünü paylaştı.

Sınava dair yorumlar çok çeşitli. Kimi öğrenci sözel bölüm sorularının çok kolay olduğunu belirtirken bir kısım öğrenci ilk oturumun kendilerini epeyce zorladığını belirtti.

Matematik içinse yorumlar benzerdi. Öğrencilerin çoğu sayısal bölüm sorularının zor olduğunu ifade etti. Ancak bir grup öğrenci sayısal sorularının beklediklerinden daha kolay olduğunun yorumunu yaptı.