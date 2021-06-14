LGS sınavı 6 Haziran 2021’de gerçekleşti. Sınava girenler sonuçları beklemeye başladı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Liselere yerleştirme merkezi sınav ve adrese kayıtlı sistemle iki ayrı şekilde yapılıyor. BU sebeple pek çok kişi ikametgah değişikliğinin nereden nasıl yapıldığını araştırıyor.

LGS ikametgah değişikliği 2021 | LGS adres değişikliği süresi 2021

LGS 6 Haziran Pazar günü yapıldı. Sınav sonuçları ise 30 Haziran’da açıklanacak. Sonuçların ardından birkaç gün içerisinde tercihler başlayacak. Lise tercihlerinin temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Adres değişikliği yapacak olanlar ise ikametgahın nereden değişeceğini merak ediyor. İkametgah adresi için Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Müdürlüğüne gidebilirsiniz. Ayrıca e devlet üzerinden de ikametgah adresinizi değiştirebilirsiniz.

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