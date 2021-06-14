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Eğitim LGS ikametgah değişikliği 2021 | LGS adres değişikliği süresi 2021
Eğitim

LGS ikametgah değişikliği 2021 | LGS adres değişikliği süresi 2021

LGS tercihi yapacak olanlar ikametgah değişikliğini ne zamana kadar yapmaları gerektiğini araştırıyor. İkametgah değişikliği nereden nasıl yapılır? LGS için ne zaman ikametgah değişikliği yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-06-14 11:57:00 -
LGS ikametgah değişikliği 2021 | LGS adres değişikliği süresi 2021

LGS sınavı 6 Haziran 2021’de gerçekleşti. Sınava girenler sonuçları beklemeye başladı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Liselere yerleştirme merkezi sınav ve adrese kayıtlı sistemle iki ayrı şekilde yapılıyor. BU sebeple pek çok kişi ikametgah değişikliğinin nereden nasıl yapıldığını araştırıyor.

LGS ikametgah değişikliği 2021 | LGS adres değişikliği süresi 2021

LGS 6 Haziran Pazar günü yapıldı. Sınav sonuçları ise 30 Haziran’da açıklanacak. Sonuçların ardından birkaç gün içerisinde tercihler başlayacak. Lise tercihlerinin temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Adres değişikliği yapacak olanlar ise ikametgahın nereden değişeceğini merak ediyor. İkametgah adresi için Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Müdürlüğüne gidebilirsiniz. Ayrıca e devlet üzerinden de ikametgah adresinizi değiştirebilirsiniz.

E DEVLET İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 LGS tercihi kendi mahalle dışındaki okul tercihi yapılır mı?
2021 LGS tercihi kendi mahalle dışındaki okul tercihi yapılır mı?

Eğitim

2021 LGS tercihi kendi mahalle dışındaki okul tercihi yapılır mı?

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