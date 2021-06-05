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Eğitim LGS hangi konudan kaç soru gelecek? LGS konu soru dağılımı 2021
Eğitim

LGS hangi konudan kaç soru gelecek? LGS konu soru dağılımı 2021

LGS hangi dersten kaç soru gelecek? Merakla beklenene gün geldi çattı. 8.sınıf öğrencileri hayallerindeki liseye yerleşebilmek için LGS sınavında ter dökecek. Öğrenciler hangi dersten kaç sonu geleceğini araştırmaya başladı. Peki, LGS kaç soru kaç dakika?

Yeniakit Publisher
2021-06-05 10:17:00 -
LGS hangi konudan kaç soru gelecek? LGS konu soru dağılımı 2021

LGS hangi dersten kaç soru geliyor? Öğrenciler liseye iki ayrı şekilde yerleştiriliyor. Birincisi LGS puanı, ikincisi ise adrese dayalı sistem. LGS kayıtları ise otomatik olarak yapıldı. LGS’ye katılım ise zorunlu değil. LGS’ye girecek olanlar ise sınavın kaç dakika, kaç soru olduğunu araştırıyor. Peki, LGS kaç soru kaç dakika?

LGS hangi konudan kaç soru gelecek? LGS konu soru dağılımı 2021

LGS sözel ve sayısal iki ayrı oturumdan oluşuyor. İlk oturum 50, ikinci oturum ise 40 sorundan oluşuyor. 50 sorunun olduğu ilk oturum 75 dakika, ikinci oturum ise 80 dakika sürüyor. Ders ve soru sayısı şöyle:

Birinci oturum

Türkçe: 20 soru

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru

Yabancı Dil: 10 soru

Toplam: 50 soru

İkinci oturum

Matematik: 20 soru

Fen Bilimleri: 20 soru

Toplam: 40 soru

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Eğitim

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