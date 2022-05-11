LGS görev başvurusu başladı mı? MEBBİS LGS gözetmen başvuru tarihler:
Liselere Geçiş Sistemi yani LGS 5 Haziran’da yapılacak. 8. sınıf öğrencilerin gireceği 2022 LGS sınav giriş yerleri öğrenciler tarafından araştırılırken, LGS sınavında gözetmen olmak isteyenler de gözetmen başvuru sorgulaması yapıyor. LGS gözetmen başvurusu yapmak isteyen ve 2022 başvuru ücretlerini araştıran milyonlarca vatandaş, LGS görev başvurusunun detaylarını araştırmaya başladı. Peki 2022 YKS sınav görevi başvuruları başladı mı? MEB MEBBİS mobil LGS öğretmen sınav görevli başvurusu başladı mı? LGS MEBBİS görevli başvurusu son gün ne zaman?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. 2022 LGS sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. 2022 YKS sınav görevi başvuruları başladı mı? MEB MEBBİS LGS öğretmen sınav görevli başvurusu başladı mı? Son gün ne zaman?Öğretmen LGS sınav görevli başvurusu 2022 MİBBİS üzerinden mi yapılacak?
LGS gözetmen başvurusu ne zaman?
5 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek LGS sınavında görev almak isteyen öğretmenler MEBBİS üzerinden başvuruda bulunabilecek. Aldığı görevin türüne göre ücret alacak.
MEBBİS LGS gözetmen başvruları nereden yapılacak?
MEB tarafından ülke genelinde yapılacak olan LGS için görev talep ekranı açıldı. LGS sınavında salon başkanı, gözetmen yada yedek gözetmen olarak görev almak isteyen öğretmenler 20 Mayıs tarihine kadar MEBBİS üzerinden görev tercihinde bulunabilecekler.
LGS GÖREV TALEP EKRANI İÇİN TIKLAYIN
LGS görev ücretleri 2022 ne kadar?
LGS için öğretmenler üç farklı türde görev üstlenebilecek. Verilen göreve göre alacakları ücret şu şekilde;
2022 LGS görev ücreti Salon Başkanı – 327,26 TL
2022 LGS görev ücreti Gözetmen – 317,34 TL
2022 LGS görev ücreti Yedek Gözetmen – 238,01 TL