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Eğitim LGS ertelenecek mi? LGS 2021 ne zaman?
Eğitim

LGS ertelenecek mi? LGS 2021 ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili son dakika gelişmeleri öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 2021 LGS tarihi için bekleyiş sürüyor. Öğrenciler, "LGS ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, LGS ertelenecek mi? LGS 2021 ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 21:56:00 -
LGS ertelenecek mi? LGS 2021 ne zaman?

Yüz binlerce sekizinci sınıf öğrencisinin gözü LGS tarihinde. Hayalindeki lisede eğitim almak isteyen öğrenciler, MEB'in 2021 LGS oturumu için nefeslerini tuttu ve hazırlıklarını son hız devam ediyor.

LGS 2021 ne zaman?

LGS'ye yönelik herhangi bir erteleme ya da iptal söz konusu değil. Sınav olağan tarihinde organize edilecek.

Sınav bu yıl 6 Haziran'da yapılacak.

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

LGS'de kaç soru sorulacak?

Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak.

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