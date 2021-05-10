LGS ertelenecek mi? | 2021 MEB LGS tarihi ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kılavuzunu yayımlamıştı. Bu kılavuzda sınava ilişkin esaslara yer verilirken, 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak sınav öncesinde LGS başvurularının MEB tarafından merkezi olarak yapılacağı açıklandı. Peki, LGS sınav başvuruları nasıl yapılacak? LGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

LGS sınav başvuruları nasıl yapılacak?

LGS başvuruları bu sene otomatik olarak gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı yurt içinde eğitim gören tüm 8. sınıf öğrencileri için merkezi başvuruları yapacak. Öğrencilerin sınav başvurusu yapmalarına gerek kalmazken yurt dışında eğitim görüp, e-Okul sisteminde kaydı olmayan öğrenciler ise kılavuza göre başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. MEB tarafından LGS başvurusu yapılan öğrencilerin sınava katılım zorunluluğu bulunmuyor.

LGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

LGS sınav giriş belgeleri 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden duyurulacak.

Bu tarihten itibaren okul müdürlükleri öğrencilerin LGS sınav giriş belgelerini mühürleyerek öğrencilere verecek.

LGS oturumlarında değişiklik yapılacak mı?

MEB’in yaptığı açıklamaya göre, LGS oturumlarında, sınav sürelerinde, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Mevcut sistemde sınavın uygulanmasına devam edileceği açıklandı.

Söz konusu sınav, 6 Haziran tarihinde düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 30 Haziran 2021 tarihinde MEB’in internet sitesi üzerinden açıklanacak.