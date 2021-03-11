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Eğitim LGS çıkmış soruları LGS sınav soruları nasıl olacak? MEB LGS örnek soruları
Eğitim

LGS çıkmış soruları LGS sınav soruları nasıl olacak? MEB LGS örnek soruları

LGS sınavı son dakika: İyi bir lise hayali kuran 8. sınıf öğrencileri, Milli Eğitim Bakalığı (MEB) tarafından yapılacak olan merkezi sınav sistemi olarak da bilinen LGS sınavına hazırlanmakta. LGS zor mu olacak 2021? sorusu da gece gündüz LGS’ye hazarlanın öğrenciler tarafından araştırılırken, bu sene LGS kolay mı olacak 2021 sorusunun cevabı MEB tarafından açıklanan LGS örnek soruları ile daha net anlaşılmakta. MEB Bakanı Ziya Selçuk, 2021 LGS sınav sorularına ilişkin bilgiler verdi. Peki 2021 LGS zor mu olacak? LGS’de hangi sorular çıkar? İşte 2021 LGS sınavında nasıl sorular çıkacağına ilişkin ipuçları.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 12:35:00 - 2021-03-11 12:40:08
LGS çıkmış soruları LGS sınav soruları nasıl olacak? MEB LGS örnek soruları

2020 yılında uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 88, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katılmıştkı. Bu yıl da geçtiğimiz yılın rakamları kadar öğrenci LGS’ye girmesi bekleniyor. MEB’in açıkladığı takvime göre, LGS 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

LGS çıkmış soruları LGS sınav soruları nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için mart ayı örnek soru kitapçığını yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yılki ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020, ikinci örnek soru paketi ise 6 Ocak 2021, üçüncü soru paketi ise 4 Şubat 2021 itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin istifadesine sunulmuştu.  Ünitelerin işleniş zamanına göre yayımlanan mart ayı örnek sorulara "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebiliyor.

lgs soruları nasıl olacak örnek lgs soruları

LGS’de hangi dersten kaç soru sorulacak?

Mart ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı. 

LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik  sunulan dördüncü soru paketi ile paylaşılan soru sayısı 1000'i aştı. Mart ayı örnek soruları ile bugüne kadar 1015 örnek soru, 8. sınıf öğrencilerinin erişimine açılmış oldu.

Merkezi sınava yönelik 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanıyor.  Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı da LGS örnek soruları yayınlamakta. İşte MEB LGS örnek soruları

Mart ayı LGS sayısal bölüm örnek soruları

lgs örnek soruları

lgs örnek soruları

lgs örnek soruları

lgs örnek soruları

MEB LGS örnek soruları için tıklayın

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