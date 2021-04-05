  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS 2021 başvuru kılavuzu
Eğitim

LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS 2021 başvuru kılavuzu

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuru kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. LGS başvurusu nasıl yapılır? İşte LGS 2021 başvuru kılavuzu

Yeniakit Publisher
2021-04-05 19:23:00 -
LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS 2021 başvuru kılavuzu

Otomatik LGS başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. LGS bu yıl 6 Haziran tarihinde uygulanacak. Peki, başvurular ne zaman?

LGS başvurusu nasıl yapılır?

Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak.

Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecektir.

MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunu "www.meb.gov.tr"den yayımladı. Öğrenciler ise kılavuz ile ilgili detayları merak ediyorlar. LGS 2021 kılavuzuna aşağıda yer alan linkten erişim sağlayabilirsiniz.

LGS 2021 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 2021 ne zaman?

LGS sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı yeni tehdit: Türkiye, S-400'lerden başka Rus silahı almazsa...
Dünya

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı yeni tehdit: Türkiye, S-400'lerden başka Rus silahı almazsa...

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerine dair bir açıklama yaptı. Jeffrey, ABD'nin S-400 k..
2 bin 400 yıllık lahit kapağı açıldı! Heyecanlandıran kazıdan bakın ne çıktı
Gündem

2 bin 400 yıllık lahit kapağı açıldı! Heyecanlandıran kazıdan bakın ne çıktı

Bodrum ilçesinde 2 bin 400 yıllık lahit kapağı açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazı işlemi sonrası güzel haberi verdi...
Alişan, Berna Laçin'i rezil etti
Medya

Alişan, Berna Laçin'i rezil etti

Sözde oyuncu Berna Laçin, basın kartı olduğu için koronavirüs aşısı yaptırdığını söyledi. 50 yaşındaki Laçin'in basın kartından dolayı aşı y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay