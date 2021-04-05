LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS 2021 başvuru kılavuzu

Otomatik LGS başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. LGS bu yıl 6 Haziran tarihinde uygulanacak. Peki, başvurular ne zaman?

LGS başvurusu nasıl yapılır?

Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak.

Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecektir.

MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunu "www.meb.gov.tr"den yayımladı. Öğrenciler ise kılavuz ile ilgili detayları merak ediyorlar. LGS 2021 kılavuzuna aşağıda yer alan linkten erişim sağlayabilirsiniz.

LGS 2021 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 2021 ne zaman?

LGS sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.