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Eğitim LGS başvuruları ne zaman nasıl yapılacak son durum | LGS başvuru tarihi:
Eğitim

LGS başvuruları ne zaman nasıl yapılacak son durum | LGS başvuru tarihi:

Haziran ayında gerçekleşecek olan LGS başvurularının ne zaman nasıl yapılacağı merak konusuydu. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi. Peki, LGS başvuru ücreti ne kadar 2022

Yeniakit Publisher
2022-03-29 10:27:00 -
LGS başvuruları ne zaman nasıl yapılacak son durum | LGS başvuru tarihi:

LGS’ye hazırlanan milyonlarca 8.sınıf öğrencisinin merakla beklediği başvuru tarihi açıklandı. Peki, LGS başvuruları ne zaman nereden yapılacak?

LGS başvuruları ne zaman nasıl yapılacak son durum | LGS başvuru tarihi:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS başvurularına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Özer, “LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın başvuruları, bakanlık tarafından 4-14 Nisan'da merkezi olarak gerçekleştirilecek” dedi.

Son iki yıldır olduğu gibi LGS başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak yapılacak.

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