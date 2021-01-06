MEB tarafından yayımlanan takvime göre LGS 2021 başvuru tarihleri belli oldu. Peki, LGS başvuruları ne zaman? 2021 LGS başvurusu nasıl yapılacak?

2021 LGS başvurusu nasıl yapılacak?

LGS başvuru tarihi 2021 yılı için henüz belirlenmedi. 6 Haziran'da yapılacağı kararlaştırılan sınavın başvuru tarihi hakkında açıklama yapılır yapılmaz detayları haberimizde bulabilirsiniz.

LGS'ye kimler başvurabilir?

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma,

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma,

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2020–2021 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma şartları aranacak.