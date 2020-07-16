LGS açıklandı! LGS sonuçları açıklandı mı 2020?
LGS açıklandı! LGS sonuçları açıklandı mı 2020? Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS sonuçları an itibari ile açıklandı. Detaylı bilgiler için öğrenciler "meb.gov.tr" adresini ziyaret ediyor. İşte son dakika LGS son durum...
Lise Geçiş Sınavında milyonlarca öğrenci ter döktü. Emeklerinin karşılığını alacak olan öğrenciler resmi "meb.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarına bakabilir. Bu kapsamda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almayı başardı.