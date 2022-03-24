Haziran ayında yapılacak olan LGS için geri sayım başladı. 8.sınıf öğrencileri ise başvuru sürecini, adımlarını araştırmaya başladı. Peki, LGS başvuruları ne zaman nereden yapılacak?

LGS 2022 başvuruları başladı mı? 2022 LGS Liselere Geçiş Sistemi ne zaman yapılacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak. Sınavda birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Öğrenciler ise başvuru tarihinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. LGS başvuru tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak başvuru işlemlerinin nisan ayında başlaması bekleniyor. Son iki yıldır Milli Eğitim Bakanlığı, LGS başvurularını otomatik olarak yapıyor; öğrencilerin bir işlem yapmasına gerek kalmıyor. Ayrıca otomatik kayıt yapıldığı dönemde yapılan açıklamada, öğrencilerin sınava girme zorunluluğunun olmadığı da açıklanmıştı. 2022 yılı LGS başvurularının otomatik yapılıp yapılmayacağı da belli değil. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

LGS’de değişiklik olacak mı?

LGS’ye hazırlananlar sınavla ilgili bir değişikliğin söz konusu olup olmadığını araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir televizyon programında konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Özer, "LGS’de süre artırımı, doğru bir beklenti değil. Bu bir sıralama sınavı. 5 Haziran’da yapacağımız LGS’de 2021 yılına göre hiçbir değişiklik yok. Hem sürede hem de sorularda değişiklik olmayacak. Bu tarz ölçme sınavlarında süre ayırt ediciliğin bir parçasıdır. Süre değerlendirmesi rasyonel, bilimsel bir zemin içerisinde olur. O yüzden şu an için LGS ile ilgili daha önce açıkladığımızdan farklı bir şey olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kimler LGS'ye girebilir?

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma,

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma,

Yurt dışında ise, e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2021–2022 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma koşulları aranacak.