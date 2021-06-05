LGS 2021 taban puanları belli oldu mu?

LGS sınavı öncesi merak edilen konulardan biri de LGS puanları oldu. İstediği lisenin kaç puanla aldığını merak edenler, arama motorlarına yöneldi. Peki, LGS taban puanları belli oldu mu?

LGS taban puanları belli oldu mu?

2021 Lise taban puanları henüz belli olmadı. Puanların, yüzdelik dilimlerin ve boş kontenjanların 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek LGS sınavının ardından tercihler başlamadan 15 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

LGS sınav günü kırtasiyeler açık mı?

6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak. Valiler ve kaymakamlarca; sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirlerin milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınacağı belirtildi.