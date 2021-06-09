LGS 2021 soruları ve cevapları MEB LGS sözel, sayısal sorular ve cevap anahtarı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı soruları ve cevap anahtarı sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Geçtiğimiz hafta sonu (6 Haziran) gerçekleşen LGS sınavının ardından LGS soruları ve cevap anahtarı da paylaşıldı. İşte 2021 LGS soru ve cevapları...

LGS sözel, sayısal sorular ve cevap anahtarı

LGS 2021, 6 Haziran 2021 tarihinde, ilk oturumu, saat 09.30'da, ikinci oturumuyla ise 11.30'da başladı.

LGS birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürdü. İkinci oturumun ardından sınav saat 12.50'de sona erdi.

LGS soru kitapçığı ve LGS cevap anahtarının sınavın ardından kısa süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından geçtiğimiz gün yayınlandı. İşte LGS soru ve cevaplarının görüntüleneceği ekran...

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