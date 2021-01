6 Haziran’da LGS’ye girecek öğrencilerimizin dikkatine! Geçtiğimiz günlerde uzaktan eğitime dönmüştük. Bu yüzden sınav müfredatında da değişiklik olabileceği gündeme gelmişti. Ancak sınav müfredatında herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı. Öğrencilerimiz sınavda tüm müfredattan sorumlu olacak.

LGS 2021 sınavında çıkacak konular neler?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır." denildi. Buna göre yeni müfredatta bir değişiklik olmayacaktır. Öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacaktır.

MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

2021 yılında yapılacak olan LGS sınavı için konular henüz belli olmadı. Yılbaşında veya yeni yıla yakın konu dağılımlarının açıklanması bekleniyor. Fakat müfredatta bir değişiklik olmadığı için geçen seneye benzer konuların çıkacağı düşünülüyor. İşte LGS sınavı için konu dağılımları...

2020 LGS konu dağılımları

2020 LGS Türkçe Konuları : Fiilimsi, Cümlenin ögeleri, Anlam bilgisi, Yazım-noktalama, Metin türleri, Söz sanatları

2020 LGS Matematik Konuları :Çarpanlar ve katlar, Üslü sayılar, Kareköklü sayılar, Veri analizi, Basit olayların olasılığı, Cebirsel ifadeler, Özdeşlik

2020 LGS Fen Bilimleri Konuları : Mevsimler ve iklim, DNA ve genetik kod, Basınç, Madde ve endüstri

2020 LGS İnkılap Tarihi Konuları : Bir kahraman doğuyor, Milli uyanış, Ya İstiklal Ya Ölüm

2020 LGS Din Kültürü Konuları : Kader inancı, Zekat ve sadaka, Din ve Hayat

2020 LGS İngilizce Konuları : Friendship, Teen life, In the kitchen, On the phone, The internet