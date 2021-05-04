LGS 2021 Mayıs ayı örnek soruları ve cevap anahtarı
LGS mayıs ayı örnek soruları yayınlandı! 2021 LGS için geri sayım devam ediyor! LGS için geri sayım devam ediyor! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS kapsamında merkezi sınava katılacak adaylar için mayıs ayı örnek soru kitapçığını yayımladı. İşte LGS 2021 Mayıs ayı örnek soruları ve cevap anahtarı
LGS 2021 Mayıs ayı örnek soruları ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığı merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için nisan ayı örnek soru kitapçığını yayımlandı.
LGS 2021 Mayıs ayı örnek soruları ve cevap anahtarı
Bakan Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''LGS’ye hazırlık sürecinde Mayıs ayı örnek sorularıyla öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Örnek sorularımızı https://meb.ai/vw48Bq’de erişime açtık. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum, daima sizinleyiz gençler...'' ifadelerini kullandı.
İşte, LGS 2021 mayıs ayı örnek soruları ve cevap anahtarı...
Mayıs Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ
Mayıs Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik sunulan altıncı soru paketi öğrencilerin erişimine açıldı. Mayıs ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8. sınıf öğrencileri ile paylaşılan örnek soru sayısı 1.105'e ulaştı.