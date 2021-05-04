  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mesut Özil'den 41 ile Ramazan yardımı
AB'den skandal! Ölüme terk ettiler
Almanya’da çifte vatandaşlık gelişmesi:
Uzmanlardan internetten altın alanlara u
Eğitim LGS 2021 Mayıs ayı örnek soruları ve cevap anahtarı
Eğitim

LGS 2021 Mayıs ayı örnek soruları ve cevap anahtarı

LGS mayıs ayı örnek soruları yayınlandı! 2021 LGS için geri sayım devam ediyor! LGS için geri sayım devam ediyor! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS kapsamında merkezi sınava katılacak adaylar için mayıs ayı örnek soru kitapçığını yayımladı. İşte LGS 2021 Mayıs ayı örnek soruları ve cevap anahtarı

Yeniakit Publisher
2021-05-04 18:53:00 -
LGS 2021 Mayıs ayı örnek soruları ve cevap anahtarı

LGS 2021 Mayıs ayı örnek soruları ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığı merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için nisan ayı örnek soru kitapçığını yayımlandı.

LGS 2021 Mayıs ayı örnek soruları ve cevap anahtarı

Bakan Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''LGS’ye hazırlık sürecinde Mayıs ayı örnek sorularıyla öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Örnek sorularımızı https://meb.ai/vw48Bq’de erişime açtık. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum, daima sizinleyiz gençler...'' ifadelerini kullandı.

İşte, LGS 2021 mayıs ayı örnek soruları ve cevap anahtarı...

Mayıs Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ

Mayıs Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik sunulan altıncı soru paketi öğrencilerin erişimine açıldı. Mayıs ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8. sınıf öğrencileri ile paylaşılan örnek soru sayısı 1.105'e ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Shell ‘Hep İleride’ yaklaşımıyla sektöre yön vermeye devam ediyor
Ekonomi

Shell ‘Hep İleride’ yaklaşımıyla sektöre yön vermeye devam ediyor

Shell & Turcas, çalışmalarını bir adım ileri taşıyor. Şirket, ‘Shell Hep İleride’ marka yaklaşımıyla akaryakıt sektörüne yön veriyor...
Rusya'dan Dağlık Karabağ'da sinsi adım! Paşinyan duyurdu
Dünya

Rusya'dan Dağlık Karabağ'da sinsi adım! Paşinyan duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın Dağlık Karabağ'da iki yeni askeri üs kurduğunu duyurdu.
Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Destek sunacağız
Dünya

Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Destek sunacağız

Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye vize..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay