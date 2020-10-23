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Ekonomi LG'den "Multi Split" klima seçenekleri
Ekonomi

LG'den "Multi Split" klima seçenekleri

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:34:08 -
LG'den "Multi Split" klima seçenekleri

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG) tarafından sunulan LG Multi Split, kullanıcıların mekan bağımsız olarak iklim kontrolünü yönetmesine imkan veren çok yönlü bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Şirket açıklamasına göre, LG Multi Split, tek bir dış üniteden 5 iç üniteye kadar ısıtma ve soğutma sağlayabiliyor. Birden fazla iç ünitenin çalıştırılması, birden fazla odadaki ünitelerin ayrı ayrı izlenmesine ve kontrolüne izin veriyor.

Her binanın kendine özgü yapısı ve ihtiyaçları olduğu bir gerçek ancak Multi Split aynı anda birden fazla alanın ihtiyaçlarını karşılayabilme kapasitesine sahip olmasıyla tanınıyor. Dağıtım (DB) Kutusunun eklenmesiyle, tek bir dış ünite 9 iç üniteye kadar destekleyebiliyor.

Bir HVAC sistemindeki esneklik uzun bir yol anlamına geliyor. 5 iç üniteye kadar bağlanabilme özelliği ile Multi Split, sistem tasarımcılarına özgürlük ve esneklik sağlıyor. LG, yerden tasarruf sağlayan geniş bir iç ünite yelpazesi sunuyor, böylece bir evin veya ofisin iç kısmında alan kaybı yaşanmıyor.

Gerek duvara, gerek tavana monte edilen ünitelere, gerekse de kanallı bir çözüme ihtiyaç olsun, LG iç ünite tasarımları ile her binaya mükemmel uyum sağlayabiliyor. Daha küçük form faktörlü ünite aynı zamanda dış mekanda yer açıyor ve bahçe veya ofis binasını bölmüyor.


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