LGBT’lilerden çok büyük namussuzluk! Vay alçaklar vay
Almanya’nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde cuma namazı öncesi ilk kez hoparlörden ezan okundu. Öte yandan Köln’de ilk kez hoparlörlerden ezan okunduğu sırada LGBT’li bir grup, ezana saygısızlık yaparak "Almanya’da ezana hayır" şeklinde slogan attı.
Almanya’nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde cuma namazı öncesi ilk kez hoparlörden ezan okundu. Öte yandan Köln’de ilk kez hoparlörlerden ezan okunduğu sırada LGBT’li bir grup, ezana saygısızlık yaparak "Almanya’da ezana hayır" şeklinde slogan attı. Kendilerine hoşgörü gösterilmesini isteyen LGBT’lilerin ezana karşı tahammülsüzlüğü "Maskeleri düştü" yorumlarına yol açtı.