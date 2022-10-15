  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya LGBT’lilerden çok büyük namussuzluk! Vay alçaklar vay
Dünya

LGBT’lilerden çok büyük namussuzluk! Vay alçaklar vay

Almanya’nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde cuma namazı öncesi ilk kez hoparlörden ezan okundu. Öte yandan Köln’de ilk kez hoparlörlerden ezan okunduğu sırada LGBT’li bir grup, ezana saygısızlık yaparak "Almanya’da ezana hayır" şeklinde slogan attı.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 13:10:00 -
LGBT’lilerden çok büyük namussuzluk! Vay alçaklar vay

Almanya’nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde cuma namazı öncesi ilk kez hoparlörden ezan okundu. Öte yandan Köln’de ilk kez hoparlörlerden ezan okunduğu sırada LGBT’li bir grup, ezana saygısızlık yaparak "Almanya’da ezana hayır" şeklinde slogan attı. Kendilerine hoşgörü gösterilmesini isteyen LGBT’lilerin ezana karşı tahammülsüzlüğü "Maskeleri düştü" yorumlarına yol açtı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23