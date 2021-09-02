LGBTİ'lilerin 'bayrak taşıyıcısı' Mahmut Tanal, ahlak bekçiliğine soyundu

Yeniakit.com.tr

TBMM kayıtlarında LGBTİ'li sapıklar için verilen en kapsamlı yasa teklifinin sahibi CHP İstanbul Mileltvekili Mahmut Tanal, "ahlak bekçiliği"ne soyundu.

Tv programlarını eleştirdi...

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tanal, televizyon ekranlarındaki bazı yayınları eleştirerek, "Evlilik programlarından kurtulduk, daha beterleri başladı! Çaresiz insanlara destek adı altında birçok Tv kanalında, benzer formatta yayına başlayan programlar, reyting uğruna her türlü rezilliği olduğu gibi ekrana yansıtıyor. 'Susma'ymış, 'Vazgeçme'ymiş, 'Esra Erol'da'ymış!" ifadelerini kullandı.

Bulduğu her fırsatta eşcinsel sapıklarla bir araya gelen, onları meşrulaştırmak için TBMM'ye en kapsamlı yasa teklifini sunan CHP'li Tanal'ın sözleri, sosyal medyada, "Sen mi ahlak bekçiliğine soyundun?" denilerek yorumlandı.

Sapıklar için verdiği yasa teklifi!

Mahmut Tanal, TBMM'ye sunduğu sapıklığı meşrulaştırma teklifinin bir bölümünde, şunları söylemişti:

"LGBT bireylerin devlet tarafından yasalar nezdinde korunması için uluslararası sözleşmelere uygun olarak iç hukukumuzda düzenlemeler yapılması gerekmektedir. LGBT yurttaşlarımız toplumun önyargılı ve homofobik tutumlarına, bu tutumların yol açtığı insan hakkı ihlallerine maruz kalmakta olup, devletimizin gerekli yasal düzenlemelerle bu yurttaşlarımızın haklarını koruması elzemdir. Ülkemiz vatandaşı olan her birey herhangi bir ayrıma tabi olmaksızın eşit haklara sahiptir. Zira devlete ve topluma karşı yükümlülüklerini tüm yurttaşlarımızla ayrıma tabi tutulmaksızın eşit olarak yerine getiren LGBT bireylerin, devletin yasal korumasından da diğer yurttaşlarımız gibi eşit olarak yararlanması gerekmektedir."