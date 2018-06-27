LGBTİ’li sapkınlar provokasyon peşinde

Müslüman Anadolu milletinin ruh köküne düşman olan ve aile yapısını yerle bir etmek isteyen LGBTİ’li sapkın homolar boş durmuyor. Ahlaksızlıklarını topluma dayatmak isteyen eşcinseller, onur yürüyüşü adı altında düzenledikleri provokatif eylemi bu sene de gerçekleştirmek için harekete geçti. Kendileri gibi düşünmeyen herkesi “homofobik” yaftasıyla baskı altına almaya çalışan LGBTİ’li ahlaksızların bu yıl yapılacak 26. İstanbul LGBTİ+Onur Haftası’nda düzenleyecekleri sözde onur yürüyüşünün duyurusunu yaptı. 25 Haziran-01 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen onur haftası etkinlikleri kapsamında türlü rezaletlere imza atan sapkınlar Taksim’i de kirletecek. 1 Temmuz saat 17:00’da Taksim’de toplanacak ahlaksızlar sürüsü, sapkınlıklarını onur adı altında pazarlayacak.

HEDEFLERİ HUZUR ORTAMI

Üniversitelerde ve hatta liselerde bile örgütlenmeye başlayan, yasalardaki boşluklardan faydalanarak her yere sızmaya çalışan LGBTİ’liler özellikle yurt dışından fonlanıyor. Avrupa Birliği ülkeleri, Soros Vakfı ve Alman Vakıfları’nın büyük oranda maddi destek sağladığı LGBTİ’li sapkınlar Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynuyor. Kamuoyunun büyük tepki gösterdiği ve düzenlenmesini istemediği sözde onur yürüyüşünü her sene inatla düzenlemek isteyen sapkınlar, açık bir şekilde toplumu provoke ediyor. Karanlık odaklardan aldıkları emirleri yerine getirmek için çabalayan sapkınlar sürüsü, Türkiye’deki huzur ortamını zedelemek için olağanüstü gayret gösteriyor.

CHP DE DESTEK VERİYOR

CHP’li Şişli Belediyesinin de aleni bir şekilde provokasyon amaçlı olduğu belli olan sözde onur haftası etkinliklerinin sponsorları arasında yer alıyor. LGBTİ’li sapkınların siyasi arenadaki temsilcisi haline CHP açık bir şekilde homolara sahip çıkıyor. Seçim beyannamelerinde bile sapkınların sözde haklarına vurgu yapan CHP, LGBTİ’lilere destek vermekten çekinmiyor. Bursa Nilüfer, Ankara Çankaya, İstanbul Beşiktaş ve Kadıköy gibi belediyeleri elinde tutan CHP, kamu imkanlarını LGBTİ’lilere adeta peşkeş çekiyor. CHP’nin bu tavrı kamuoyunda ciddi rahatsızlığa sebebiyet veriyor.