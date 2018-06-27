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LGBTİ’li sapkınlar provokasyon peşinde

LGBTİ’li sapkın homoların yeni bir provokasyon girişimi içerisinde olduğu öğrenildi. Onursuzluklarını onur adı altında pazarlayan eşcinsellerin, LGBTİ+Onur Haftası etkinlikleri kapsamında Pazar günü Taksim’de yürüyüş gerçekleştirecekleri öğrenildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:06
LGBTİ’li sapkınlar provokasyon peşinde

 

Müslüman Anadolu milletinin ruh köküne düşman olan ve aile yapısını yerle bir etmek isteyen LGBTİ’li sapkın homolar boş durmuyor. Ahlaksızlıklarını topluma dayatmak isteyen eşcinseller, onur yürüyüşü adı altında düzenledikleri provokatif eylemi bu sene de gerçekleştirmek için harekete geçti. Kendileri gibi düşünmeyen herkesi “homofobik” yaftasıyla baskı altına almaya çalışan LGBTİ’li ahlaksızların bu yıl yapılacak 26. İstanbul LGBTİ+Onur Haftası’nda düzenleyecekleri sözde onur yürüyüşünün duyurusunu yaptı. 25 Haziran-01 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen onur haftası etkinlikleri kapsamında türlü rezaletlere imza atan sapkınlar Taksim’i de kirletecek. 1 Temmuz saat 17:00’da Taksim’de toplanacak ahlaksızlar sürüsü, sapkınlıklarını onur adı altında pazarlayacak.

HEDEFLERİ HUZUR ORTAMI

Üniversitelerde ve hatta liselerde bile örgütlenmeye başlayan, yasalardaki boşluklardan faydalanarak her yere sızmaya çalışan LGBTİ’liler özellikle yurt dışından fonlanıyor. Avrupa Birliği ülkeleri, Soros Vakfı ve Alman Vakıfları’nın büyük oranda maddi destek sağladığı LGBTİ’li sapkınlar Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynuyor. Kamuoyunun büyük tepki gösterdiği ve düzenlenmesini istemediği sözde onur yürüyüşünü her sene inatla düzenlemek isteyen sapkınlar, açık bir şekilde toplumu provoke ediyor. Karanlık odaklardan aldıkları emirleri yerine getirmek için çabalayan sapkınlar sürüsü, Türkiye’deki huzur ortamını zedelemek için olağanüstü gayret gösteriyor.

CHP DE DESTEK VERİYOR

CHP’li Şişli Belediyesinin de aleni bir şekilde provokasyon amaçlı olduğu belli olan sözde onur haftası etkinliklerinin sponsorları arasında yer alıyor. LGBTİ’li sapkınların siyasi arenadaki temsilcisi haline CHP açık bir şekilde homolara sahip çıkıyor. Seçim beyannamelerinde bile sapkınların sözde haklarına vurgu yapan CHP, LGBTİ’lilere destek vermekten çekinmiyor. Bursa Nilüfer, Ankara Çankaya, İstanbul Beşiktaş ve Kadıköy gibi belediyeleri elinde tutan CHP, kamu imkanlarını LGBTİ’lilere adeta peşkeş çekiyor. CHP’nin bu tavrı kamuoyunda ciddi rahatsızlığa sebebiyet veriyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 12:06
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Ankara
  4. CHP
  5. Şişli Belediyesi
  6. LGBTİ
  7. sapkınlar

YORUM YAZ

  • serkan aydin serkan aydin 14 sa önce
    kesinlikle bilinçli olarak provokatif eylemler çıkarmaya çalışan bazı örgütler vakıflar tarafından fonlanip bilinçli olarak her sene ısıtılıp ısıtılıp gündeme getiriliyor..en büyük destekçileride her ülkede olaylar çıkartmaya çalışan soros un açık toplum vaktidir...bu vakıf rüsyada macaristanda venezuella da bir kac ülkede de yasaklanmıştır bir bizim ülkede yasaklanmiyor anlamıyorum..trump hükümeti bile beyaz sarayda imza toplayıp soros un abd ye girişini engellemeye çalışıyordu..bu lgbtli sapiklar ucubeler mutantlar bu tip eylem ve gosteriler ile kendilerini toplum nezdinde mesrulastirmak regallestirmek normalleştirmek siradanlastirmak istemektedirler.bunlara imkan olanak ve koz verilmemelidir.yoksa sonu gelmez..ayrica bu tip toplumda dışlanan her turlu ahlaksız anarşist guruhlar kendilerini doğal ve masum hatta mağdur göstermek için çok retorik kulağa hoş gelen kavramlar kullanırlar.. örneğin eylemlerini onursuzluklarini onur şeref kisvesi maskesi altında pazarlar gösterirler.ve homofobik die bir kavram uydurur kendilerine ayrımcı gözüyle bakanlari sanki faşist suçlu eşkiya gbi lanse ettirirler..aynisini yahudilerden kendilerine kötü gözle bakanlara ayrımcılık yapanlara antisemitist dedikleri gbi..oysa en buyuk ayrımcılığı otekelestirmeyi bunlar bu tip kavramlar ile yaparlar...yahudiler yahudi olmayanlara kendi inançları ve lugatlarinda goyim derler yani hayvandan bile asagidir yahudi olmayanlar onların gözünde fakat kimse yahudilere bir kavram takmaz bunun için.. bu sapiklarda kendi sapikliklarina olumsuz bir kavram asla takmaz hatta kendi ahlaksizliklarini şapikliklarini eleştirenlere ise homofobik derler..bunlara yüz verilmemeli
  • salim koçdemirsalim koçdemir15 sa önce
    eşcinsellik gibi bir vebaya yakalan herkesin Allah yardımcısı olsun. kurtulmayı nasip etsin.
  • ahmet yıldızahmet yıldız15 sa önce
    bu tür gösteriler yasaklanmalı, Avrupa destekli fonlardan beslenen ve tamamen sağlıklı ve dindar toplumu yok etmeye amaçlayan dernekler kapatılmalıdır. hükümet bu konuya eğilmeli ve yakın takibe almalıdır.
  • cavit sağlamcavit sağlam15 sa önce
    bu tür gösterilerin ve derneklerin haber yapılması bile bunların normalleştirilmesine yarar. aman dikkat edelim.
  • BdrBdr16 sa önce
    Yusuf yusuf..........
  • talha velidtalha velid15 sa önce
    dernekleri kapatılmalı, gösterileri yasaklanmalıdır. bizim özlediğimiz hayalini kurdugumuz büyük türkiyede; çok aşk, çok eş diye bir olgu olamaz.
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