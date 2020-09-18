  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem LGBT nedir?
Gündem

LGBT nedir?

Küresel şer odakları tarafından fonlanan LGBT’li sapıklar, kurdukları derneklerin yanında sosyal medya üzerinden Türk toplumunun ahlak yapısını yerle bir etmeye devam ediyor. LGBT’li sapkınlar sosyal medya üzerinden aşağılık mesajlarla iğrenç ilişkilerine partner arıyor. Aşağılıkta sınır tanımayan LGBT’lı sapkınların rezaletlerini sergilemek için bir araya geldikleri sosyal medya sayfalarından ahlaksılığın en alası yapılıyor. Peki LGBT sapıklığı nedir? Sorusuna LGBT nedir? Sorusuna ilişkin rezil LGBT mesajları…

Yeniakit Publisher
2020-09-18 20:21:00 - 2020-09-18 20:23:47
LGBT nedir?

Müslüman Türk milletinin manevi değerlerini hiçe sayarak ahlaksızlığı sıradanlaştırmaya çalışan LGBT'li sapkınlar, toplumun aile yapısını sarsıyor. Eşcinsel sapıklığın toplumlar nezdinde normalleşmesi ve yaygınlaşması için Batılı ülkeler tarafından Türkiye’deki işbirlikçileri üzerinden fonlanmakta. Yasal boşluklardan faydalanan ve İstanbul Sözleşmesi gibi düzenlemelerin de arkasına sığınan sapkın LGBT’li oluşumlar, sapkınlıklarını ve ahlaksızlıklarını normalleştiren çalışmalara imza atarken, ‘ibnelerin’ en büyük destekçileri arasında CHP ve HDP geliyor. CHP’li belediyeler üzerinden LGBT’lilerin arkasında durulurken, her yıl haziran ayında yapılan onursuzluk yürüyüşüne CHP’li isimlerin yanında HDP’li sapkın severlerde yer alıyor.

Türkiye düşmanı güçler tarafından parasal destekle arka çıkılan sapkınlar, dernek kılıfı adı altında sapkın düşüncelerini Türk toplumuna yaymaya çalışıyor. Eşcinsel sapkınların, sapıklıklarını yaptığı mecralar arasında sosyal medya geliyor. Sosyal medyanın denetimsizliğini fırsat bilen homolar, sosyal medya üzerinden aşağılık mesajlarla şeytana hizmet ediyor. Allah’ın lanetini üzerine gönderdiği Lut Kavminin yaptığı rezaletleri bir bir sergileyen sapkınlar, sosyal medyayı kullanarak ahlaksız mesaj ilanlarını paylaşmaktan utanmıyor. Sapkınların ahlaksızlıklarına aracılık eden Facebook sayfası üzerinden milyonlarca rezil mesajlar paylaşılırken, erkek erkeğe ilişkinin pazarlığını yapan rezil sapıklar, karşılıklı eşlerin pazarlandığı, para karşılığı kadınların rezilliklerine alet edildiği mesajların ardı arkası kesilmiyor. Bütün pisliklerin yapıldığı sapkın mesajlarda enseste gibi aşağılık paylaşımların yapıldığı da görülüyor. İşte o aşağılık ve rezil paylaşımlardan bazıları:

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur
Gündem

Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un anne..
Dünya ajansları bölgede yaşananları canlı olarak aktarıyor! Yunanistan'ı kasırga vurdu
Dünya

Dünya ajansları bölgede yaşananları canlı olarak aktarıyor! Yunanistan'ı kasırga vurdu

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile kriz yaşayan Yunanistan'da gündem bugün itibariyle yerle bir oldu.
Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Artık milli olarak üretilecek
Ekonomi

Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Artık milli olarak üretilecek

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.'nin demir yolu tekerleğ..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı