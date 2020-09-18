LGBT nedir?

Müslüman Türk milletinin manevi değerlerini hiçe sayarak ahlaksızlığı sıradanlaştırmaya çalışan LGBT'li sapkınlar, toplumun aile yapısını sarsıyor. Eşcinsel sapıklığın toplumlar nezdinde normalleşmesi ve yaygınlaşması için Batılı ülkeler tarafından Türkiye’deki işbirlikçileri üzerinden fonlanmakta. Yasal boşluklardan faydalanan ve İstanbul Sözleşmesi gibi düzenlemelerin de arkasına sığınan sapkın LGBT’li oluşumlar, sapkınlıklarını ve ahlaksızlıklarını normalleştiren çalışmalara imza atarken, ‘ibnelerin’ en büyük destekçileri arasında CHP ve HDP geliyor. CHP’li belediyeler üzerinden LGBT’lilerin arkasında durulurken, her yıl haziran ayında yapılan onursuzluk yürüyüşüne CHP’li isimlerin yanında HDP’li sapkın severlerde yer alıyor.

Türkiye düşmanı güçler tarafından parasal destekle arka çıkılan sapkınlar, dernek kılıfı adı altında sapkın düşüncelerini Türk toplumuna yaymaya çalışıyor. Eşcinsel sapkınların, sapıklıklarını yaptığı mecralar arasında sosyal medya geliyor. Sosyal medyanın denetimsizliğini fırsat bilen homolar, sosyal medya üzerinden aşağılık mesajlarla şeytana hizmet ediyor. Allah’ın lanetini üzerine gönderdiği Lut Kavminin yaptığı rezaletleri bir bir sergileyen sapkınlar, sosyal medyayı kullanarak ahlaksız mesaj ilanlarını paylaşmaktan utanmıyor. Sapkınların ahlaksızlıklarına aracılık eden Facebook sayfası üzerinden milyonlarca rezil mesajlar paylaşılırken, erkek erkeğe ilişkinin pazarlığını yapan rezil sapıklar, karşılıklı eşlerin pazarlandığı, para karşılığı kadınların rezilliklerine alet edildiği mesajların ardı arkası kesilmiyor. Bütün pisliklerin yapıldığı sapkın mesajlarda enseste gibi aşağılık paylaşımların yapıldığı da görülüyor. İşte o aşağılık ve rezil paylaşımlardan bazıları: