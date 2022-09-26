LGBT küresel bir terör örgütüdür

Sapkın LGBT’nin dayatması teröre dönüşmüş durumda. Marjinal konumdaki bu hareket artık kendilerini eleştirenleri marjinal olarak gösterme yarışında. İstanbul’da yapılan yürüyüşe saldırmaları boşuna değil. Sapkınlığa karşı yapılan ve bütün kesimlerden yoğun destek gören bu yürüyüş Müslüman Anadolu insanının artık bu azgın güruha karşı sessiz kalmayacağının işareti oldu. Evlere yangın salan, aile kavramını yok etmeye yeminli olan bu kötülüğe karşı bütün millet ayağa kalktı. Yürüyüş sonrasında bazı sözde sanatçıların sapkınlara destek açıklamaları gözden kaçmadı. Şimdi bize düşen safları sıklaştırmak ve şer hareketine karşı her alanda mücadelemizi sürdürmektir. Sinemadan televizyona, tiyatrodan dizilere kadar her yerde propagandasına devam eden LGBT küresel alanda desteklenen ve artık herkese dayatılan bir baskı aracı haline gelmiştir. Çocuklarımızı ifsattan koruyarak ailemize sahip çıkmak geleceğimizi korumak açısından son derece önemlidir. Bu ülkede beka problemi tam da bu konuda kendini göstermektedir. LGBT artık kelimenin tam anlamıyla beka sorunudur. Değerli okuyucularımız bu hafta LGBT sapkınlığına karşı medyada ve sosyal medyada cesurca mücadele eden, sapkınlık projelerini ifşa eden, bunların örgütlerinden tehditler alan Gazeteci Yazar Özlem Doğan ile sapkın hareketin geldiği noktayı ve mücadele metotlarını konuştuk.

Türkiye’de ve dünyada yürütülen LGBT propagandası hakkında ne söylersiniz?

- Öncelikle karşımızda bir terör örgütü ve bu terör örgütünü karanlık bir misyon üzere kuran, kurgulayan bir üst akıl olduğunu belirtmek isterim. Özellikle son birkaç yıldır tüm dünyada terör estirerek kundaktaki bebekten yaşlı insanlara kadar her yaşı hedef alan ve kendi sapkın ideolojisini kabul etmeyenleri linç eden bir toplulukla karşı karşıyayız. Küresel güçleri ve bu güce bağlı dünya medyasını arkasına alan LGBT, aile hayatını ve anne karnından dünyaya gelinen cinsiyeti savunanları homofobik diye damgalayarak yok etmeye çalışıyor. Şu an bu propaganda, bu kirli zihniyeti destekleyen sosyal medya platformları vasıtasıyla tüm dünyaya ulaşıyor.

LGBT yandaşlarına rol veriyorlar

LGBT sinemada, filmlerde sanatçılar üzerinden nasıl bir dünya kurguluyor ve ne yapmak istiyor?

- LGBT’nin güçlü olduğu bir alan da sinema. Bilhassa Amerika’daki dizi ve film sektörü, dijital mecralar, yapımlarında eşcinsel karakterlere yer vermeyen senarist ve yönetmenleri kara listeye alıyor. LGBT karşıtı şarkıcı ve oyuncular sektörde kendilerine yer bulamıyorlar. Fakat hiçbir kabiliyeti olmayan sözde oyuncular ise LGBT bayraktarlığı yaparak şöhret ediliyor. Bu durum şu an Türkiye’de de söz konusu.

Türkiye’de ve dünyada LGBT’yi destekleyen dernekler nereden besleniyor, nereden destekleniyor?

- ABD, Alman vakıfları, Hollanda ve İsveç başkonsoloslukları, Fransız Enstitüsü, bazı özel üniversiteler, Osman Kavala destekçisi kuruluşlar, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, HDP ve CHP, Türkiye’deki LGBT derneklerinin en büyük destekçilerinin başında geliyor. Türk milletinin örfüne, dinine, kültürüne ters ne kadar ahlakdışı oluşum ve hareket varsa genellikle bu saydığımız isimlerin başının altından çıkıyor.

Sapkın sosyal medya fenomenleri fonlanıyor

Türkiye’deki LGBT dernekleri gençleri saptırmak, yoldan çıkarmak, nesilleri bozmak için hangi faaliyetlerde bulunuyorlar, hangi çalışmaları yapıyorlar?

- Bu faaliyetlerin başında şöhret ve para geliyor. Yani gençlerin kolay kolay ulaşamayacağı zenginlik ve tanınırlıkla gözlerini boyamak için harekete geçiyorlar. Bunu da sosyal medya mecraları üzerinden gerçekleştiriyorlar. Hiçbir kabiliyeti ve yeteneği olmadığı halde milyonlar kazanan, lüks villalarda oturup lüks araçlara binen Instagram fenomenlerini fonlayıp gençlerin zihinlerini bulandırıyorlar. Üniversitelerde sapkın cinsel eğitimler veriyorlar.

Devletin LGBT’ye karşı nasıl bir politika izlemesi gerekiyor? Bu manada devlet adamlarına düşen görevler nelerdir?

- Dünya halklarında LGBT’ye büyük bir tepki söz konusu. Polonya, Gürcistan ve Macaristan, eşcinsel teröre karşı ses çıkarırken Sırbistan’da onbinlerce insan çocuklarıyla birlikte LGBT dayatmasına karşı yürüyüş düzenledi. LGBT’nin kuklası olan uluslararası medya bu yürüyüşe sansür uygulayıp yayınlamadı. Avrupa ise aileyi korumak adına LGBT’ye karşı çıkan devletleri ekonomiyle, yaptırımla tehdit ederek baskı kuruyor. Bana göre LGBT ve derneklerinin tüm faaliyetleri yasaklanmalı, misyonerliğini yapmaya kalkışanlara da ağır hapis cezaları verilmeli.

LGBT’ye karşı sivil toplumun bilinçli, tutarlı, bilimsel bir mücadelesi var mı? Bu konuda sivil toplum örgütlerinin çoğalması ve bazı sivil toplum örgütlerinin de bu alana yönelmesi gerekmiyor mu?

- LGBT STK ve dernekleri çok aktif çalışıyor. ‘Küfür tek millettir’ hadisinde buyurulduğu gibi; kendilerine yönelik en ufak bir eleştiri veya yürüyüşte ivedilikle birleşip ortak hareket ediyorlar. LGBT karşıtı STK’lar şimdiye kadar tam bir birliktelik sağlayamamış olsa da son bir yıldır kayda değer çalışmalar yapılmaya başlandığı düşüncesindeyim.

LGBT Ortadoğu'da daha çok çalışıyor

LGBT bir terör örgütü gibi örgütleniyor ve yayılmaya devam ediyor. Hedefleri sizce nedir?

- Hedefleri belli; insan neslini yok etmek. Çünkü LGBT’yi insanlığın başına bela eden efendileri böyle istiyor. İslam’ın eşcinselliğe bakış açısı belli, kesinlikle karşı. Bu yüzden LGBT bilhassa Ortadoğu’da daha fazla çalışma yapıyor. Müslüman gençleri ifsad etmek onlar için bir numaralı hedef. Müslüman muhafazakâr ailelerin gençlerinde de LGBT’ye karşı sempati duyan ya da en azından anlayışla yaklaşanlar olduğunu biliyoruz. Okullarda mutlaka LGBT’nin gerçek kirli yüzü anlatılmalı.

LGBT’nin yaymış olduğu kötülüğün toplumdaki ifsadın düzelmesi noktasında Diyanet ve camialar, vakıflar neler yapabilir?

- Diyanet ve camialara büyük görevler düşüyor. Günde beş vakit namaz kıldırmak ve cuma hutbesi okumakla bir imamın, hocanın görevi bitmez. Gençlere yönelik anlatımlar yapılmalı. Eşcinselliğin bir ahlaksızlık ve sapkınlık olduğunu, çocukların ve gençlerin hayatını ellerinden almak için uğraştıkları anlatmalı. Aynı görev, topluma mal olmuş dernek ve vakıflar için de geçerli.

Ruh sağlıkçıları LGBT’den kurtarılmalı

LGBT batağına saplanan çocukların tedavileri noktasında neler yapılmalı? Bu konuda hastaneler ve terapistler hangi önerilerde bulunuyor?

- Ne yazık ki Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Psikologlar Derneği LGBT’nin esiri olmuş durumda. Başlarında da LGBT misyonerleri bulunuyor. TPD eski başkanı Dr. Koray Başar bizzat LGBT çalışmaları yürüten ve kendisine başvuran çocukları LGBT’ye yönlendiren bir şahıs. Üstelik eşcinselliğin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyleyen psikolog ve psikiyatristleri meslekten men ettiriyorlar. Öncelikle bunun önüne geçilmedikçe sorun çözülmez.

LGBT üzerine haberler yapıyorsunuz, dosyalar hazırlıyorsunuz, kamuoyunu bilinçlendiriyorsunuz. Bu noktada LGBT’den size karşı hangi tepkiler geliyor, tehdit alıyor musunuz?

- LGBT’nin Türkiye’de çocuklara ve gençlere yönelik sapık faaliyetlerini belgeleriyle birlikte haber yaptığımdan bu yana ölüm tehditleri alıyorum, ilgili makamlara bu tehditleri ilettim. LGBT’ye bağlı KAOS GL sık sık beni hedef gösteriyor. Sosyal medya hesaplarım spamlanıyor, mesaj atarak hakaret ediyorlar. Çünkü iğrenç oyunları ifşa oldu. Artık geri dönülmez yoldalar çünkü Türk halkı bunların kirli yüzünü gördü.

Yabancı menşeli ürünlerden uzak durun

Yiyeceklerin, içeceklerin, bazı gıdaların hormonları ve insanın dengesini bozduğunu biliyoruz. Bu noktada beslenme üzerine neler yapılmalı? Bilim adamları neler öneriyor?

- Günümüzde sağlıklı beslenme bir hayal. Üstelik yediğimiz gıdadan giydiğimiz kıyafete kadar her şey bünyemize zarar veriyor. Kıyafetlerimizin yıkandığı deterjanlar, paketli gıdalar, hatta soluduğumuz hava, su içtiğimiz pet şişe, hiçbiri masum değil. Ayrıca yurtdışı menşeli yiyecek, içecek paket gıdaların Müslüman ülkelere kasıtlı olarak daha zararlı maddelerle hazırlanıp üretildiği kanaatindeyim. Elbette bunlar da başta hormonlar olmak üzere insan vücudu üzerinde büyük tahribatlar yapıyor. Elimizden çok şey gelmese de en azından Türk malı olmayan gıdaları tercih etmemeli ve paketli ürünlerden uzak durmalıyız.

LGBT ile mücadele noktasında neler yapılmalı?

LGBT ile mücadele noktasında daha örgütlü bir çalışma adına neler yapılabilir?

Devletin tüm kurumlarıyla mücadele etmesi elbette çok önemli ama burada asıl görev STK’lara, öğretmenlere, anne babalara, akademisyenlere, aktivistlere, gazetecilere düşüyor. Toplumu doğru şekilde bilinçlendirmek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Yoksa insanlığın bu küresel bataklığın içinde çırpınmasında bizim de payımız olur.

LGBT yerine dört harfliler deyin

LGBT’nin vermiş olduğu ifsadın, oluşturmuş olduğu kötülüğü daha iyi anlaşılması adına sosyal medyada dijital alemde neler yapılabilir?

- Ne yazık ki sosyal medya mecraları tamamen LGBT’yi destekliyor. Bu konuda demokrasi hiç yok. LGBT karşıtı bir yazı ya da yorumunuz hakaret içermese dahi askıya alınabiliyor. Çünkü LGBT’nin yayılma kaynağı sosyal medya. Bu yüzden ben hem istedikleri isimle anılmamaları hem de sosyal medya hesaplarımın zarar görmemesi için LGBT’ye ‘dört harfliler’ diyorum. Bu da onları çok rahatsız ediyor.

Son olarak ailelere neler tavsiye edeceksiniz? Öğretmenlere neler söyleyeceksiniz ve Türk medyasının bu konudaki tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Aileler daima uyanık olmalı. Çocuklarının okulunda konuşma yapacak, konferans verecek isimleri yakından takip etmeli. Okul yönetimine kendisine sorulmadan herhangi bir organizasyon düzenlenmemesini, konuşmacıların isminden mutlaka haber edilmesini şart koşmalı. Öğretmenler de aynı şekilde çocuklara rol model olarak sunulan isimleri dikkatle incelemeli. Çocuklara LGBT tehlikesine karşı yaşlarına uygun biçimde bilgi vermeli. Aynı dikkati üniversitede okuyan gençlerimize çok daha fazla göstermeliyiz zira onlar daha büyük bir tehdit altında.