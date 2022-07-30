LGBT-İ sapkınlığına ‘dur’ denildi

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Akit’in, LGBTİ sapkınlığını meşrulaştırmaya yönelik sinsi tuzakları deşifre eden uyarıcı nitelikteki yayınları meyvesini verdi. Akit’in internet sitesinde 19 Haziran 2022’de, “İsveç markası HM’den LGBT rezaleti!” başlığıyla yayımlanan haberinin ardından harekete geçen Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, İsveç’e ait H&M giyim firmasının #HMPride kapsamında düzenlediği “Seçilmiş Aile” reklamına durdurma cezası verdi. Kurulun aldığı durdurma kararında “Çocuklara yönelik ürünlerin de reklam ve satışının yapıldığı e-ticaret sitesinde cinsellik ve erotizm içeren, tüm cinsel yönelimlere yönelik ifade ve görüntülerin çocukların korunması amacıyla “18+” ibaresine yer verilerek sunulması gerektiği, ancak söz konusu reklamlarda “LGBTQIA+” ibarelerine yer verilmesine rağmen herhangi bir uyarıya yer verilmeden satışa sunulduğu, dolayısıyla bu durumun çocukların ve gençlerin zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkilediği, kültürel ve ahlaki sosyal davranışları bozmaya, değiştirmeye yönelik olduğu değerlendirilmiş olup, mecra kuruluşu H&M Hennes & Maurıtz Tekstil Limited Şirketi hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63’üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık göz açtırmıyor

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu daha önce de sapkınlığa geçit vermedi. Kurul’un 11 Kasım 2020’de aldığı kararla e-ticaret sitelerinde “LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlere” +18 uyarısı koyulması şartı getirdi. “LGBT”, “Love is Love”, “Pride”, “Peace”, “LGBT Power” (LGBT Gücü), “Equality” (Eşitlik), Bisexual (Biseksüel), Lesbian (Lezbiyen), Gay (Gey) yazan ürünler ve gökkuşağı temalı ürünlerin e-ticaret sitelerindeki reklamlarına durdurma cezası verdi.