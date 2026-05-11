LGBT eleştirisine hapis cezası! ‘Bu ülke sahipsiz mi arkadaş?

Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu, kamuoyunda büyük tepki çeken bir yargı kararıyla gündeme geldi. Civelekoğlu, LGBT topluluğuna yönelik eleştirel ifadeleri sebebiyle yargılandığı davada hapis cezası aldığını duyurdu.

1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Civelekoğlu’nun aktardığı bilgilere göre süreç, Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başladı. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, Civelekoğlu'nun ifadelerini "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu kapsamında değerlendirerek 1 yıl 3 ay hapis cezası kararı verdi.

YUSUF KAPLAN: "BU NASIL REZALETTİR?"

Kararın sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan duruma tepkisiz kalmadı. Kişisel sosyal medya hesabından kararı "rezalet" olarak nitelendiren Kaplan, şu ifadeleri kullandı: “Bu nasıl rezalettir! Bu ülke sahipsiz mi arkadaş?”

AİLE YAPIMIZA KASTEDENLERE YARGI KALKANI MI?

Milletimizin inanç değerlerini ve mukaddes aile yapısını hedef alan lobilere karşı dik duruş sergileyen isimlerin susturulmaya çalışılması, kamuoyu vicdanında derin yaralar açtı. Kendi asli görevlerini bir kenara bırakıp, toplumun ahlaki değerlerini savunan bir psikoloğu hedef tahtasına oturtan Eczacılar Birliği’nin bu tavrı “Kime hizmet ediyorsunuz?” sorusunu akıllara getirdi. Nesillerimizi ifsat etmeye yönelik küresel projelere karşı kalkan olması gereken kurumların, aile kurumunu koruyan sesleri boğmaya çalışması vatansever çevrelerce büyük bir tepkiyle karşılandı.