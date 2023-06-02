LGBT dayatması Ege Üniversitesinde

Avrupa Birliği fonları ile desteklenen ÜniKuir Derneği, devlet üniversitelerinde cinsiyetsizleştirme faaliyeti yürütüyor. Üniversitelerde çeşitli topluluklar aracılığıyla etkinlikler düzenleyen ÜniKuir, Ege Üniversitesinde buluşma çağrısı yaptı. Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Büyük Aile Platformu, cinsiyetsizleştirme akımını yayan ÜniKuir'e tepki gösterdi.

Netflix, Disney+, Onur Yürüyüşleri, çizgi filmler, çocuk kitapları, animeler, mangalar... Erkek ve kadın dışındaki cinsiyetler dört bir yandan dayatılıyor. Henüz ilkokula bile başlamamış Caillou bile artık masum değil. Dijital mecralarda eşcinsellik normalleştiriliyor. Ergenlik döneminin doğal süreci olan kimlik arayışı, Batı'nın pompaladığı bu fırtınada cinsiyetsizleşmeye evriliyor. Emperyalizm, bu kez kadın ve erkek dışı cinsiyetler üreterek gençliği milli kimliğinden kopartmayı hedefliyor. Ekranlardan, kitap sayfalarından başlayan dayatma üniversitelerde ete kemiğe büründü. AB destekli ÜniKuir, bugün Ege Üniversitesinde buluşma çağrısı yaptı. Çeşitli etkinliklerle gençlik içerisinde cinsiyetsizleştirme akımını yayan gruplara Türkiye Gençlik Birliği tepki gösterdi. TGB'liler, Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nden bu grupların faaliyetlerine izin verilmemesini istedi.

Ege Üniversitesinde piknik adı altında yapılması planlanan buluşmaya karşı üniversitede basın açıklaması düzenlendi, üniversite yönetiminden etkinliğin iptal edilmesi istendi. Yurtdışından fonlanan Kaos GL Derneği de ÜniKuir’in yapmayı planladığı buluşmayı destekliyor. TGB adına açıklama yapan Ege Üniversitesi öğrencisi ve TGB İzmir İl Başkan Yardımcısı Özer Çelik, “Bu piknik ile LGBT dayatmasını Ege Üniversitesi içinde normalleştirmek ve meşrulaştırmak istiyorlar. LGBT ideolojisi, ABD ve Batı dünyası tarafından tüm dünyaya özellikle de ülkemize çeşitli araçlarla dayatılmaktadır.” dedi.

‘LGBT PROPAGANDASI AB PROJESİ KAPSAMINDA’

LGBT dayatmasının toplumun temel taşı aileyi hedef aldığını söyleyen Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Cinsel tercih özgürlüğü, cinsel yönelim, cinsel ayrımcılıkla mücadele gibi bilimle, doğayla, hukukla, ahlakla yakından uzaktan ilgisi olmayan kavramlarla insanlar kendi cinsiyetine ve doğasına yabancılaştırılıyor. Kadın erkek eşitliği yok ediliyor. Bugün milletimizi etnik, dinsel, mezhepsel ve cinsel kimliklere bölmenin bir ayağı da LGBT dayatmasıyla yapılıyor. LGBT dayatmasıyla insanlık onuru ayaklar altına alınıyor; toplumumuzda yozlaşma ve şiddet teşvik ediliyor. LGBT'yi savunan kuruluşları AB ve ABD’den fonlanıyor. LGBT dayatması bugün çocuk yaşlara kadar indi. Avrupa ülkelerinde yapılan Onur Yürüyüşlerinde çocukların çıplak bedenleri sergileniyor, çocuklar istismar ediliyor. Henüz 8-9 yaşındaki çocuklara uydurma cinsel kimlikler dayatılıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Avrupa Birliği ve ABD, LGBT kuruluşlarına her yıl milyonlarca dolar para harcamaktadır. Avrupa Birliği projesi kapsamında üniversitelerde LGBTİ projeleri yürütmekle görevlendirilen ÜniKuir Derneği her yıl Avrupa Birliği tarafından para almaktadır. ABD ve AB, LGBT derneklerine parasal destek sağlayarak ülkemizde gençliği yozlaştırmak, kadın erkek eşitliğini bozmak, çocuklarımızın geleceğini karartmak istiyor.

‘EGE ÜNİVERSİTESİNİN GELECEĞİ KİME EMANET?’

“Türk gençliğini LGBT aktivisti yapamazsınız. Piknik, yürüyüş, kültür sanat adı altında gençliği kendi cinsiyetine yabancılaştıramazsınız. Ege Üniversitesi yönetimi Batı’nın gençliği cinsiyetsizleştirme saldırısına izin vermemelidir. Avrupa’dan milyonlarca lira fon alan, okulumuzda resmiyeti bulunmayan bu derneğin üniversitemizde etkinlik yapması mümkün değildir. Üniversitemiz bu korsan etkinliğe dur demelidir.

‘LGBT DEĞİL BİLİM YUVASI’

“Ege Üniversitesi’nin bilim yapmak, öğrencilerini hayata hazırlamak, Türkiye’ye faydalı yurttaşlar yetiştirmek, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak gibi hedefleri bu etkinlikle bağdaşmamaktadır. Üniversitelerde LGBT kulüpleri hangi amaca hizmet etmektedir? ABD emperyalizmi daha önce Türk gençliğini etnik ve mezhepsel olarak bölmeyi denedi başaramadı. Sağ sol diye bölmeye çalıştı başaramadı. Şimdi cinsel kimlik siyasetiyle bölmeye çalışıyor başaramayacaklar. AB ve ABD’den fonlanarak üniversitelerimizde LGBT dayatmasının aracı olan kulüplere izin vermeyeceğiz. Var olan kulüpler de derhal kapatılacak!”

ÜNİVERSİTELERDEKİ DURUMU RAPORLADILAR

20 devlet üniversitesinde sivil toplum kuruluşları tarafından Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla başlatılan LGBTİ+ projesini Aydınlık, 4 Temmuz 2022'de manşetinden gündemine getirmişti. Ankara'daki 8, İstanbul'da 12 devlet üniversitesinde uygulanan proje kapsamında “öğrencilerin insan haklarına erişimi ve üniversitelerde maruz kaldıkları ayrımcılıklar” raporlandı. Proje yürütücüleri amaçlarını “Türkiye’de LGBTİ+ haklarının sistematik olarak üniversite temelli olarak izlenmesinin temelleri atılacaktır.” diye duyurdu.