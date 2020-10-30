  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi LG ürünleri ile sürdürülebilir çevre
Ekonomi

LG ürünleri ile sürdürülebilir çevre

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:34:14 -
LG ürünleri ile sürdürülebilir çevre

İSTANBUL (AA) - LG, tüketicilerine dünyanın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ürünler sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, yapay zeka özelliği ile ev sınırlarını genişleten LG, yapay zeka özellikli ve “bağlantılı” beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, TV, ses sistemleri ve cep telefonlarıyla kullanıcılara çeşitli ürünler sunuyor. Yapay zeka sayesinde, eşyaları sadece işlevi ile sınırlandırmayan LG, bir akıllı televizyonu kişisel asistana, bir buzdolabını ise içerisindeki ürünlere göre yemek tarifi veren bir şefe dönüştürebiliyor. Ayrıca, ThinQ uygulaması ile tüm bu ürünlerin uzaktan yönetilebilmesini sağlıyor. Kullanıcılar, ev dışında olsalar dahi cihazlarını çalıştırabiliyor, programlayabiliyor ya da çalışmalarını sonlandırabiliyor.

Öte yandan LG, tüm dünyadaki tüketicilerin hijyen ihtiyacına doğanın içerisinden gelen bir çözümle yanıt veriyor. LG tarafından sunulan ve başta çamaşır ve bulaşık makinesi olmak üzere bir çok LG ürününde kullanılan "Buhar" teknolojisi, sadece temiz bulaşık ve çamaşırlar sunmakla kalmıyor, bakteri ve alerjenlerin yüzde 99,9'unu yok ediyor. Üstelik sert kimyasallar içeren ve potansiyel olarak tehlikeli deterjanların kullanımını da önlemiş oluyor.

LG'nin ev aletleri, dünyada büyük bir ayak izi bırakmadan ev işlerinin daha rahat bir şekilde yapılmasını sağlıyor. LG'nin ürünlerinin çoğu, Carbon Trust Ayak İzi Etiketi ve Su Ayak İzi Sertifikası alarak şirketin çevresel etkisi düşük ürünler yaratma konusundaki kararlılığını gösteriyor. LG'nin 2030 yılın başından itibaren, tüm faaliyetlerinden net sıfır karbon emisyonu elde etmek için "Zero Carbon 2030" projesini oluşturması da çevre konusundaki hassasiyetinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın çağrısının ardından Misvak'tan ilginç karikatür
Gündem

Erdoğan'ın çağrısının ardından Misvak'tan ilginç karikatür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine yönelik yaptığı boykot çağrısının ardından Misvak dergisinden ilginç bir karikatür ..
BAE ihanetin karşılığını alıyor! Demokratların F-35 endişesi
Dünya

BAE ihanetin karşılığını alıyor! Demokratların F-35 endişesi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel, ABD Dışişleri Bakanlığının Birleşi..
Rusya lideri Putin'den Türkiye çağrısı
Dünya

Rusya lideri Putin'den Türkiye çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı." açıklamasında bulundu.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay