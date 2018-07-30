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LG Q7+ Turkcell mağazalarında

LG Electronics’in (LG) Q serisi telefolarının en yeni modeli LG Q7+’ın Türkiye’de satışları başladı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:14
LG Q7+ Turkcell mağazalarında

Gelişmiş kamerası, ses sistemi, yapay zeka özelliği, parmak izi sensörü, IP68 sınıfı su ve toz geçirmezlik özelliği ile Q serisi akılı telefonların çıtasını çok daha yukarı taşıyan LG Q7+ Turkcell mağazalarında teknoloji meraklılarının beğenisine sunuluyor.  1999TL tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sunulan LG Q7+’da 4GB RAM ve 64GB ROM hafıza, portre modu, QLens, Hi-Fi ses sistemi, DTS:X 3D Surround Ses, IP68 su ve toz geçirmez koruma sistemi, hızlı şarj ve parmak izi sensörü gibi pek çok yenilik bulunuyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:14
  1. LG Q7+
  2. Turkcell

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