Gelişmiş kamerası, ses sistemi, yapay zeka özelliği, parmak izi sensörü, IP68 sınıfı su ve toz geçirmezlik özelliği ile Q serisi akılı telefonların çıtasını çok daha yukarı taşıyan LG Q7+ Turkcell mağazalarında teknoloji meraklılarının beğenisine sunuluyor. 1999TL tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sunulan LG Q7+’da 4GB RAM ve 64GB ROM hafıza, portre modu, QLens, Hi-Fi ses sistemi, DTS:X 3D Surround Ses, IP68 su ve toz geçirmez koruma sistemi, hızlı şarj ve parmak izi sensörü gibi pek çok yenilik bulunuyor.