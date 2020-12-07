  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi LG Dualcool ile kış soğuğunda klima kullanma imkanı
Ekonomi

LG Dualcool ile kış soğuğunda klima kullanma imkanı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 12:11:01 -
LG Dualcool ile kış soğuğunda klima kullanma imkanı

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), Dualcool klimalar ile kış aylarında da kullanıcılarının yanında oluyor.

LG açıklamasına göre, çok daha az enerji ile hızlı ısıtma ve soğutma özelliğine sahip LG Dualcool klima kullanıcıları, LG'nin özel ev aletleri kontrol uygulaması ThinQ ile Wi-Fi donanımlı bir cihaz üzerinden istedikleri zaman istedikleri yerden klimalarına erişebiliyor. LG Dualcool sahipleri, klimalarını uzaktan kontrol ederek ortamı istedikleri ısıya getirebiliyor.

LG'nin gelişmiş Dual Inverter Kompresörünü kullanan LG Dualcool klimalar, çok daha az enerjiyle çok daha fazla performans gösteriyor ve bulunduğu ortamda hızlı ısıtma ya da soğutma sağlıyor. Ayrıca, Comfort Air moduyla da klimanın kanatlarının optimum açıya ayarlanmasını sağlıyor. Böylelikle, havanın doğrudan kişiye gelmesi yerine odanın etrafında dolaşması sağlanıyor.

Ayrıca, LG Dual Inverter Kompresör, klimaların daha hızlı soğumasını, daha uzun süre dayanmasını ve daha sessiz çalışmasını sağlayarak, klimalardaki geleneksel gürültü sorununu çözüyor. 10 yıl garantili kompresör ile kullanıcılar uzun bir süre LG klimanın avantajlarından yararlanabiliyor.

LG klimaların kurulumu da kolay ve etkin şekilde yapılabiliyor. Kurulum için gerekli olan iş gücünü ve zamanı azaltan tasarımı sayesinde klimalar çok daha kısa sürede kurulabiliyor LG Dualcool klimalar ayrıca, içerisinde kullanılan R32 soğutucu gaz nedeniyle çevre dostu olarak öne çıkıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! “Teröristbaşı koronaya yakalandı” açıklamasında bulunan Avukat Serhat Pak’tan canlı yayında bomba bir açıklama daha
Gündem

CANLI YAYIN! “Teröristbaşı koronaya yakalandı” açıklamasında bulunan Avukat Serhat Pak’tan canlı yayında bomba bir açıklama daha

Avukat Serhat Pak’ın dün akşam yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi”nde yaptığı “Teröristbaşı karonovirüse yakalandı” şeklindeki açıklamalar Pensil..
Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı
Gündem

Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı

Sefaköy’de yanında çalıştığı kişilerin paralarını zimmetine geçirerek lüks bir hayat yaşayan M.A., zimmete geçirilen paralarını ne zaman ala..
Meteoroloji gün verip uyardı! Kar yağışı geliyor
Gündem

Meteoroloji gün verip uyardı! Kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere bir çok il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Çarşamba gününden itibaren ise etkili k..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay