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Yerel

Leylekler Arguvan’ı sevdi

Malatya’nın Arguvan ilçesine her yıl ilkbaharda gelen Leylekler, sonbaharda gidiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:50:53 -
Leylekler Arguvan’ı sevdi

Malatya’nın Arguvan ilçesine her yıl ilkbaharda gelen Leylekler, sonbaharda gidiyor.


Arguvan İlçesi Morhamam Mahallesi’nde elektrik direkleri leyleklerin yuvaları oldu. Leylekler her yıl, küçük gruplar halinde ilkbahar döneminde mahalleye geliyor. Leylekler mahallenin dört bir yanında elektrik direklerini mesken tutuyor. Arguvan’da yavrulayarak çoğalan leylekler göç zamanında ise sıcak diyarlara kanat çırpıyor.


Mahalle halkı tarafından titizlikle korunan leylekler her ilkbaharda geri dönüyor ve yumurtlama, yavrulama döneminin ardından sonbaharda bölgeden ayrılıyor.

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