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Yaşam Leylek yavrusunu itfaiye kurtardı! Ayağına ip dolandı, yuvasında mahsur kaldı
Yaşam

Leylek yavrusunu itfaiye kurtardı! Ayağına ip dolandı, yuvasında mahsur kaldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sivas Şarkışla'da yuvasında ayağına dolanan ip nedeniyle hareket edemeyen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sivas’ta yuvasında mahsur kalan leylek yavrusu için itfaiye ekipleri seferber oldu. İlçe merkezi Gültekin Mahallesi'nde yuvasında ayağına dolanan ip nedeniyle hareket edemeyen leylek yavrusunu gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Şarkışla Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merdivenle yuvaya çıkarak leyleği ayağına dolanan ipten kurtardı. İpten kurtarılan yavru leylek, yeniden güvenli şekilde yuvasına bırakıldı.

 

Gültekin Mahallesi Muhtarı Talip Kılıç, duyarlılık gösteren vatandaşa ve kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ederek, "Şarkışla Belediyesi itfaiye ekibine teşekkür ediyorum. Leylek yavrusu yuvasında ayağına dolanan ip nedeniyle mahsur kalmıştı. Sağ olsun itfaiye ekibindeki arkadaşlarımız kurtardı. Leylek şu anda yuvasında, güvenli bir şekilde duruyor" dedi.

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